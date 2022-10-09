مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبور طريق غير شرعي في البدرشين

لقي شاب مصرعه، إثر اصطدام القطار به أثناء عبوره من مكان غير مخصص للعبور؛ ما أدى لإصابته بإصابات خطيرة توفي على إثرها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا يفيد بمصرع شاب عقب اصطدام القطار به، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة.

وبعمل التحريات الأولية من قبل الأجهزة الأمنية بقيادة العميد محمد مختار، تبين أن الشاب لقي مصرعه أثناء عبوره شريط القطار من معبر غير شرعي؛ ما أدى لوفاته على الفور متأثرًا بإصابته بكدمات وسحجات متفرقة وكسر بقاع الجمجمة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى البدرشين المركزي تمهيدًا لتسليمه لذويه.

المتوفى عبر شريط القطار من معبر غير شرعي

وبسؤال شقيق المتوفى وشهود العيان الذين تصادف تواجدهم حال الواقعة، من قبل المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث قسم شرطة البدرشين، تبين أن المتوفى مريض نفسي، وأنه عبر شريط غير شرعي، كما تبين سير القطار دون توقف ولا توجد تجاوزات في حركة سير القطارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وتسيير حركة القطارات مرة أخرى لطبيعتها.