مصرع شاب صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد بالعياط

لقي شاب صدمه قطار أمام قرية البرغوتي التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة حال محاولته عبور شريط السكه الحديد، مصرعه اليوم.

بداية البلاغ

وتلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثمان شاب على شريط السكة الحديد أمام قرية البرغوتي التابعة لمركز العياط.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث مدعومة بسيارة إسعاف، وتبين أن الشاب يدعى «أحمد.أ.ع» 34 عاما، صدمه قطار ولقي مصرعه خلال محاولته عبور شريط السكة الحديد، وجرى نقل الجثة لمستشفى العياط.

نقل الجثمان لمشرحة زينهم

وأخطرت النيابة العامة بتفاصيل الواقعة، وأمرت بنقل جثمان الشاب لمشرحة زينهم، وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وإعداد تقرير مفصل يوضح أسباب الوفاة.

كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث تمهيدا لتفريغها والوقوف على أسباب الحادث، كما استدعت عددا من شهود العيان لسماع أقوالهم بشأن وقوع الحادث.

الاستماع لأسرة الشاب

واستدعت النيابة أسرة الشاب لسماع أقوالهم، وكلفت رجال المباحث بتكثيف جهودهم وسرعة إجراء التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث، وبيان مدى إمكانية وجود شبهة جنائية من عدمه، وموافاتها بالمستجدات.