مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان بني قرة في أسيوط

لقي شاب مصرعه، اليوم الإثنين، بعدما صدمه قطار أثناء عبور مزلقان السكة الحديد بقرية بني قرة التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ بمصرع شاب على مزلقان السكة الحديد

تلقى اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد بوصول بلاغًا من الخدمة الأمنية المتواجدة على مزلقان قرية بني قرة دائرة المركز، بمصرع شاب صدمه قطار.

التحفظ على الجثة بالمستشفى المركزي

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أنه أثناء مرور شاب مقيم قرية بني قرة المزلقان لعبور شريط السكة الحديدية أثناء إغلاق بوابات المزلقان، صدمه قطار ما أدى إلى مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى القوصية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.