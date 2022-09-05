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قرار جديد من الأهلي بشأن كهربا لحين تحديد مصيره

كتب:

أحمد خالد
11:30 ص | الإثنين 05 سبتمبر 2022
محمود عبدالمنعم كهربا

محمود عبدالمنعم كهربا

يواجه محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مصيرًا مجهولًا داخل القلعة الحمراء حتى الآن، بسبب تعرضه للإيقاف؛ لعدم دفع الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك، والتي تقدر بـ2 مليون و400 ألف دولار.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، آخر تطورات ملف كهربا، ومصير اللاعب في النادي، وموقف القلعة الحمراء من الاستغناء عنه بسبب الإيقاف، لعدم دفع الغرامة.

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