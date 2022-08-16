مصدر: إدارة الأهلي تضغط على سواريش لمشاركة كهربا في التدريبات

طلبت إدارة النادي الأهلي، من البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مشاركة محمود عبدالمنعم كهربا في التدريبات، خلال الفترة الحالية، بعد التوصل لاتفاق لحل أزمته الخاصة بتحمل جزء من الغرامة التي جرى توقيعها عليه، بسبب فسخ التعاقد من طرف واحد مع ناديه السابق الزمالك.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن هناك محاولات من جانب إدارة النادي وشركة الكرة، لإقناع المدير الفني بعودة محمود عبدالمنعم كهربا، إلى التدريبات، بعد انتهاء إعارته مع فريق هاتاي سبور التركي، أسوة بزميله أحمد ياسر ريان الذي انتظم قبل أيام.

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