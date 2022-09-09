مصدر بالأهلي: حسم مصير كهربا مع النادي قرار المدير الفني الجديد

استقرت إدارة النادي الأهلي، على عرض ملف محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على المدير الفني الجديد الذي سيتولى قيادة المارد الأحمر خلال الموسم المقبل، لحسم مسألة استمراره بالقلعة الحمراء.

ويواجه كهربا، أزمة بعد تغريمه بمليوني دولار لصالح نادي الزمالك، بسبب فسخ التعاقد مع الأبيض من طرف واحد، حيث يعود اللاعب إلى صفوف فريقه بعد إيقافه لمدة 6 أشهر، بسبب تأخر الدفع.

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