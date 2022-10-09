إخماد حريق أتوبيس أعلى الطريق الدائري في الوراق

سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق نشب داخل أتوبيس «ميني باص» أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وتم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية.

بلاغ بنشوب حريق داخل أتوبيس

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً من الأهالي، يفيد بنشوب حريق داخل أتوبيس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارة إطفاء لإخماد النيران، كما تم الدفع بسيارة إسعاف خشية وقوع إصابات في الواقعة.

الحريق دون خسائر بشرية

وبالانتقال والفحص تبيّن اشتعال النيران داخل الأتوبيس دون خسائر في الأرواح، وتحفّظت الأجهزة الأمنية على سائق الأتوبيس، واستدعت شهود العيان لسماع أقوالهم في الواقعة، كما انتدبت فريقا من المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، وجرت الاستعانة بالأوناش لرفع آثار الحريق وتسيير الحركة المرورية مرة أخرى وإعادتها لطبيعتها.