انتداب المعمل الجنائي لمعاينة آثار حريق شقة سكنية بمصر القديمة

انتدبت جهات التحقيق، عناصر الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة قسم مصر القديمة منذ ساعات، ومعرفة إذا كان هناك شبهة جنائية حيال اندلاع الحريق من عدمه، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان حدوث الواقعة؛ تمهيدا لتفريغها والوقوف على أسباب الحادث.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بمنطقة مصر القديمة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، مصحوبة بسيارات الإسعاف لاحتمالية وقوع ضحايا أو مصابين، وتم فرض كردون أمني لوقف امتداد النيران.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

ودفعت وحدة الحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء فور تلقيها البلاغ، تمكنا من السيطرة على الحريق قبل امتداده للشقق المجاورة، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

جهات التحقيق تستمع لأقوال شهود العيان

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت رجال المباحث بتكثيف جهودها للتعرف على ملابسات الواقعة، واستدعت عددا من شهود العيان؛ لسماع أقوالهم حيال اشتعال الحريق.