محصول أرز سخا سوبر 300 في الغربية يحصد ذهبية جنيف للمبتكرين 2022

بدأ مزارعو محافظة الغربية في حصاد محصول الأرز، في الحقول الإرشادية، ومنها صنف سخا سوبر 300، والذي حصل على الميدالية الذهبية في معرض جنيف الدولي للمبتكرين 2022، كونه صنفا يستخدم نسبة قليلة من المياه والأسمدة الزراعية في المقابل تكون الإنتاجية أعلى، وهو ضمن الأصناف التي تتبع المشروع القومي لتطوير الأرز الهجين والقومي في وزارة الزراعة.

قال إبراهيم شلبي، مزارع بإحدى قرى مركز طنطا، إن زراعة محصول الأرز هذا العام من صنف سخا سوبر 300 وفر عليه وغيرها من المزارعين جهد كبير كان يبذل في زراعة الأرز من الأصناف التقليدية، «إنتاج الأرز السنة دي كويس وصنف سخا سوبر 300 معجزة لما يوفره من مياه وسماد لنا كمزارعين».

وأشار إلى أن زراعة محصول الأرز من الأصناف التقليدية مثل 101 في السنوات الماضية كان يحتاج كل 3 أيام مياه، وفي كل مرة كان يحتاج نحو 4 ساعات مياه، لكن صنف سخا سوبر 300 بيتم سقيه بالمياه كل 8 أيام والمرة الواحدة تستغرق ساعة فقط، ومع ذلك تكون إنتاجية سخا سوبر 300 أعلى من 101.

صنف كله مكاسب

وأضاف عبد النبي خلف الله، مزارع لـ«الوطن»، أن صنف سخا سوبر 300 وفر على المزارع تكلفة أكثر من 3 آلاف جنيه، سوءا في السولار او الأسمدة أو استهلاك المياه «سخا 300 موفر علينا 1000 جنيه سولار تستهكله ماكينة الرى و2000 جنيه في الكيماوي، صنف كله مكسب»، مشيراً إلى أنه للعام الثاني يزرع محصول الأرز من صنف سخا سوبر 300 وكانت إنتاجية العام الماضي 5.5 طن والعام الحالي متوقع أن تكون الإنتاجية أعلى وتصل ل 6.5 طن أرز.

وأكد دكتور خالد أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن صنف الأرز سخا سوبر 300، الحاصل على الميدالية الذهبية بمعرض جنيف للإبتكارات وهو صنف يوفر المياه ويعطي نسبة إنتاجية مرتفعة من 20 إلى 25% تتراوح بين 5 و6 طن في الفدان مقارنة بالأصناف التقليدية التي يتراوح إنتاجها بين ألفين و3 طن في الفدان، ويبدأ زراعته في شهر مايو وتستغرق فترة نموه في الأرض الزراعية نحو 115 يوما.

مساحة الأرز بالغربية

وأوضح المهندس حمادة عمار، مدير إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالغربية، أن المساحة المنزرعة بمحصول الأرز في مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، بلغت نحو 70 ألف فدان أرز، 30% منها من صنف سخا سوبر 300، وذلك لما يحققه من إنتاجية عالية و تكلفة أقل سواء في مياه الشرب حيث يتم السقي بالماء كل أسبوع بينما الأصناف الأخرى التقليدية كانت تستهلك مياه كل 3 أيام، إلى جانب توفير في الأسمدة بنحو 60%.

وأوضح أن الإدارات والجمعيات الزراعية، تقوم بدورها بمتابعة أعمال الحصاد لهذا المحصول الهام ويتم توريد طن عن كل فدان وهو ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، وأن المديرية بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وفرت عدة نقاط في مدن ومراكز وقرى المحافظة، من أجل استقبال توريد الأرز من المزارعين، وأسعار الأرز تترواح بين 6600 جنيه - 6800 جنيه وفقا لجودة الأرز.