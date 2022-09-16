مهندس مصري يحصد ميدالية بمعرض جنيف عن اختراع يقلل انتشار الفيروسات

قال هشام يحي، المهندس المصري، الحاصل على فضية معرض جنيف، عن ابتكار يقلل نسبة الإصابة بالفيروسات، إن براءة الاختراع الخاصة به اعتمدت على تحويل الوسط المحيط بالإنسان إلى وسط صحي يمنع وجود الفيروسات والبكتيريا بكل أنواعها، .

وأضاف «يحي»، خلال مداخلة عبر تطبيق skype ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة dmc، من تقديم الإعلامية هبة ماهر: «أجرينا الاختبارات على جميع الأنواع مثل البكتيريا وفيروس كورونا بكل أنواعها وأثبتت النتائج أننا نقضي على جميع أنواع الفيروسات والبكتيريا في زمن قدره 20 دقيقة من تواجدها في المكان».

وأضاف المهندس المصري، الحاصل على فضية معرض جنيف: «أوراقنا البحثية حصلت على أعلى معدل قراءة على مستوى العالم لمدة 3 أسابيع متواصلة، المجلة التي نشرت هذه الأوراق حدث لها رواجا ومنحتنا جائزة أفضل أوراق بحثية في تاريخها وأعلى مرجع للبحوث، وعندما ترشحنا للجائزة حصلنا على المركز الثاني».

تقليل حدة السرطان بنحو 70% في أقل من أسبوع

وتابع: «أجرينا 6 أبحاث أخرى، منه بحث للحد من انتشار السرطان في الجسم، أحدث ضجة علمية كبيرة، بعدما أظهرت النتائج انخفاض حدة المرض بنحو 70% في زمن يقل عن أسبوع، وجرت الاختبارات في المعهد القومي للأمراض، الذي يعتبر من أكبر 5 مراكز بحثية عن السرطان في العالم»

رخصة صناعية من وزارة الصناعة

وأوضح «يحي»: «حصلنا على رخصة صناعية من وزارة الصناعة، ولما بحثنا فيها وجدنا أننا لسنا في حاجة إلى موافقة وزارة الصحة، لأننا نعمل في المكافحة عن بُعد عبر تحسين الوسط الصحي المحيط بالإنسان يجعله يتعافى بسرعة كبيرة، والمنتج مطروح للبيع».