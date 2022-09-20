«المهندسين» تكرم هشام يحيى صاحب المركز الثاني بمؤتمر جنيف للاختراعات

كرم المهندس الاستشاري يسري الديب، أمين عام نقابة المهندسين المصرية، الدكتور مهندس هشام محمد عبدالسلام يحيى، الحاصل على الميدالية الفضية بمعرض جنيف الدولي في مجال التطبيقات الطبية لعام 2022.

تكريم المتميزين من شباب وشيوخ المهنة

وبحسب بيان أصدرته نقابة المهندسين اليوم الثلاثاء، فقد أكد المهندس يسري الديب أثناء المقابلة على حرص نقابة المهندسين المصرية على التواصل مع أبنائها، وتكريم المتميزين من شباب وشيوخ المهنة، معربًا عن سعادته بتفوق العديد من المهندسين المصريين في شتى المجالات سواء داخل مصر أو خارجها.

تكثيف مهارات المهندسين

وأضاف الأمين العام، أن نقابة المهندسين لا تألو جهدًا في الاهتمام بعقد الدورات التدريبية وورش العمل المختلفة، إضافة إلى عقد المحاضرات العلمية في كافة المجالات الهندسية من أجل صقل خبرات وتكثيف مهارات المهندسين وفي القلب منهم حديثو التخرج لتأهيلهم لسوق العمل، وتنمية مهاراتهم العلمية والعملية لمواجهة وحل أي مشكلة هندسية في مواقع العمل.

من جانبه، أعرب الدكتور مهندس هشام يحيى، عن سعادته بحفاوة استقباله وتكريمه في بيته الكبير نقابة المهندسين، مؤكدًا على اعتزازه وفخره بالانتماء لمهنة الهندسة والتي أضافت الكثير لكل المجالات الأخرى، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مجال عملي إلا وكانت الهندسة حاضرة فيه وبقوة.

وأوضحت نقابة المهندسين أن معرض جنيف الدولي، هو المعرض الأكبر والأهم للابتكار حيث ضم أكثر من ألف ابتكار في مجالات عدة مثل الهندسة، وأعمال البناء والتشييد، وحماية البيئة، والطاقة، وغيرها من العلوم والصناعات المختلفة.