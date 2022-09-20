مهندس مصري يكشف تفاصيل حصده برونزية معرض جنيف في مجال الطاقة

قال مصطفى سيد، المهندس المصري الذي ابتكر مصدرًا جديدًا للطاقة المتجددة، وحصل على برونزية معرض جنيف في مجال الطاقة، إنّ ابتكاره عبارة عن وحدة لتوليد الطاقة الكهرومغناطيسية بالاعتماد على الطاقة الطبيعية، مثل الطاقة الضوئية وطاقة الرياح، أو أي طاقة ضوئية صناعية كانت أو طبيعية، ماعدا اللون الأبيض، فالأمر لا يقتصر على ضوء الشمس، وبالتالي نستطيع توليد الطاقة من ضوء النهار وضوء الشمس.

ابتكار يجمع بين مميزات الطاقة الطبيعية المتجددة وبين الطاقة الصناعية

وأضاف الحاصل على برونزية معرض جنيف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أن ابتكاره يجمع بين مميزات الطاقة الطبيعية المتجددة وبين الطاقة الصناعية ويتغلب على عيوب النوعين ويتلاشاها، فالطاقة الشمسية متوفرة خلال النهار فقط، ولكن الجهاز الخاص به يعمل طوال اليوم، وطاقة الرياح أيضا تعمل ببعض الأماكن، شارحا أن جهازه لا يستخدم الطاقة الطبيعية لتحويلها لطاقة كهربائية مباشرة، ولكن يستخدمها لتحويل شحنة مغناطيسية وبعدها يحولها لطاقة حركية مستمرة وبالتالي تكون هناك طاقة حركية نستطيع استخدامها كموتور أو وحدة لتوليد الطاقة الكهربائية.

الابتكار يوفر الكثير من استخدامات الطاقة

وشرح الحاصل على برونزية معرض جنيف أن هذا الابتكار يوفر الكثير من استخدامات الطاقة، كما أنه يتميز عن الطاقة الشمسية في الانتاجية بزيادة 20% ويتميز عن طاقة الرياح بزيادة 40% في الإنتاجية، وبالتالي لا يحتاج لمصدر طاقة ضوء مستمرة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سيتم مناقشة تحويل الابتكار لمنتج على أرض الواقع.