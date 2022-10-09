أبرز مشاهد من حفل شيرين عبد الوهاب.. حضور أسرتها والاحتفال بعيد ميلادها

تألقت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مساء أمس السبت، خلال حفلها الغنائي الذي قدمته على خشبة مسرح أوبرا جامعة مصر، وجاء حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد غياب عن الحفلات في مصر لفترة طويلة؛ ما جعل الجمهور متحمسًا معها بشكل كبير، وهو الأمر الذي انعكس بدوره على أدائها الذي بدا متميزًا وجعلها تزيد مدة الحفل حسبما قال مدير أعمالها محمد فؤاد في تصريحات خاصة لـ"الوطن".

أبرز مشاهد من حفل شيرين عبد الوهاب

وخلال الحفل كان هناك أكثر من لقطة للفنانة شيرين عبد الوهاب، من بينها ظهورها على المسرح مع الفنان محمد أسامة وتقديم أغنيتين معا الأولى هي الأغنية الوطنية "وأنت ماشي في سينا"، والثانية الأغنية الشهيرة "الغزالة رايقة".

وكان من بين اللقطات المميزة في الحفل، هو الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة شيرين عبد الوهاب من قبل إدارة الجامعة من خلال تقديم تورتة خاصة لها على خشبة المسرح وسط تهنئة الجمهور لها، وحرص أيضًا على الحضور عدد من أفراد أسرة شيرين، من بينهم بناتها هنا ومريم، اللتان حرصتا على الصعود على خشبة المسرح ومشاركة والدتهما في الاحتفال بعيد ميلادها، كما تواجدت أيضًا والدتها، وحرصت شيرين على توجيه كلمة خاصة لها.

وخلال الحفل، قدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عددًا من أغانيها القديمة، كان من بينها "جرح تاني" و"بص بقى"، كما قدمت أغنية خاصة للسيدة أم كلثوم وهي "أنت عمري".