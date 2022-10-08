شيرين ومحمد أسامة يغنيان «الغزالة رايقة» على مسرح جامعة مصر

قدمت الفنانة شيرين عبدالوهاب، فقرة غنائية مع الطفل محمد أسامة ضمن حفلها المقام حاليا في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

شيرين تشدو مع محمد أسامة

وغنت شيرين وأسامة أغنيتين؛ الأولى «وأنت ماشي في سيناء» التي قدمتها معه في ندوة حرب أكتوبر التثقيفية، «الغزالة رايقة».

وصعدت شيرين عبدالوهاب، منذ قليل، لمسرح حفلها بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على نغمات أغنيتها الشهيرة «اه يا ليل»، وسط تفاعل جمهورها على نغمات الأغنية، كما استضافت ابنتها مريم على المسرح، وذلك للغناء معها.

نجاح شيرين عبد الوهاب في أغنية المترو

وفي سياق آخر، حققت الفنانة شيرين عبد الوهاب، نجاحا مؤخرا، من خلال طرحها أغنيتها الجديدة «المترو»، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، التي جاءت من كلمات أمير طيعمة، وألحان عمرو مصطفى، وحققت أكثر من 500 ألف مشاهدة.

شيرين عبد الوهاب ضيفة «صاحبة السعادة» الاثنين والثلاثاء

وتستضيف إسعاد يونس، الفنانة شيرين عبد الوهاب، في برنامجها «صاحبة السعادة»، الذي يذاع عبر شاشة قناة «dmc»، يومي الإثنين والثلاثاء، حسبما أعلنت الصفحة الرسمية للقناة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».