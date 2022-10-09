السيطرة على حريق في أشجار فيلا بالإسكندرية دون وقوع إصابات

سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب فى مجموعه أشجار داخل فيلا بمنطقة بيانكي بالبيطاش، غرب الإسكندرية، دون إصابات.

وتلقى قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية بلاغا، يفيد باندلاع حريق فى منطقة بيانكي، وتم إبلاغ الحماية المدنية والسيطرة على الحريق دون إصابات.

نيران أشجار فيلا سبب حريق بيانكي

وبالمعاينة تبين أن حريق الإسكندرية، جاء نتيجة نشوب نيران فى مجموعة أشجار داخل فيلا، ولم يسبب أي إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة.

ووقع الحريق، فجر اليوم، حيث انتاب البعض حالة من الخوف نظرا لمنظر النيران الكثيفة في منطقة بيانكي، ما ترتب عليه سرعة وصول سيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع الحادث سريعا.

حريق الهانوفيل أصعب حرائق غرب الإسكندرية

وكانت منطقة غرب الإسكندرية شهدت حريق الهانوفيل الذي راح ضحيته أب وأم، بعدما ألقيا بأولادهما لإنقاذهما ثم ألقيا بأنفسهما ليلقيا مصرعهما.