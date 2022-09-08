السيطرة على حريق بشقة سكنية شرق الإسكندرية دون وقوع إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق اندلع بشقة سكنية أمام محطة ترام سيدي بشر، التابعة لحي شرق الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، دون إصابات.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران، بعدما دفعت بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة عليه.

تفاصيل حريق سيدي بشر

وتلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بأحد العقارات أمام محطة ترام سيدي بشر، وعلى الفور انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة نشوب حريق بشقة سكنية، دون إصابات، ولم يتسن معرفة سبب الحريق حتى الآن.

وحُرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

3 حرائق في الإسكندرية خلال 24 ساعة

ويأتي ذلك بعد وقوع حريق في منطقة الدخيلة غرب الإسكندرية اليوم، فيما وقع حريق أمس في منطقة بوالينو بنطاق منطقة محرم بك وسط الإسكندرية، واللذين أسفرا عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين.