«التخطيط» تشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر الدول الأطراف PRE-COP

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلا عنها وحدة التنمية المستدامة، في الاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية تغير المناخ Pre-CoP، الذي عقد بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في إطار التحضيرات لاستضافة مصر مؤتمر تغير المناخ CoP27، بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، حيث شارك من وحدة التنمية المستدامة، سكرتير أول شريف داود، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة، وعالية خالد، محلل سياسات.

شهد الاجتماع تنظيم عدد من الجلسات التشاورية بين وفود الدول الأعضاء، بشأن عدد من المحاور المنتظر تناولها خلال مؤتمر الدول الأطراف بشرم الشيخ، وعلى رأسها موضوعات التكيف وخفض الانبعاثات والخسائر والأضرار، وتمويل المناخ.

حياة كريمة من أجل أفريقيا

كما شارك وفد وزارة التخطيط في الحدث الجانبي الذي نظمه الجانب الكونغولي للدول والشركاء المعنيين، لعرض مبادراتهم في مجال مواجهة تبعات تغير المناخ، حيث قدّم ممثلو الوحدة عرضا عن مبادرة «حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على الصمود في إطار تغير المناخ»، تضمّن الإشارة إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مصر، باعتبارها قصة نجاح في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمعات الريفية، من خلال الشراكة بين الحكومة وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، وتطلع مصر – من خلال تلك المبادرة إلي تعميم هذا النهج في القارة الأفريقية لتحقيق هدف تحسين جودة الحياة لـ30% من سكان المناطق الريفية بالقارة الأفريقية حتى عام 2030، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج وتطبيق الحلول التكنولوجية المبتكرة ذات الأثر الإيجابي على جهود التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز المرونة وخفض الانبعاثات.

قمة المناخ cop27

وعقد وفد وزارة التخطيط، اجتماعات ثنائية مع ممثلي عدد من الوفود التفاوضية للدول الأفريقية للتعريف بالمبادرات التي تتولى الوزارة تنسيقها وتعتزم إطلاقها على هامش مؤتمر الأطراف CoP27 وهي «حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على الصمود في إطار تغير المناخ، وتخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية»، وأعرب ممثلو الوفود عن اعتزامهم مواصلة التشاور على المستوى الوطني بشأن المبادرات، تمهيدا لبناء التوافق المطلوب لإطلاقها على هامش مؤتمر الأطراف بشرم الشيخ في نوفمبر المُقبِل.