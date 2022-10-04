شروط التقديم لـ77 وظيفة قيادية في المحليات.. منها القدرة على التخطيط

كشفت وزارة التنمية المحلية، اليوم، عن شروط شغل 77 فرصة عمل لشغل وظائف رؤساء مدن ومراكز وأحياء، حيث أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، سعي الوزارة لضخ دماء جديدة في المناصب القيادية من الكوادر المتميزة، القادرة على العطاء والتفاني في العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

طريقة تقييم المتقدمين

وأوضحت وزارة التنمية المحلية، في بيان عنها، أنّ تقييم المتقدمين يتم بناءً على عدة معايير، أهمها القدرات العلمية، والتاريخ الوظيفي، ومقترحات التطوير، والسمات الشخصية، ومهارات القيادة واتخاذ القرار، والقدرة على حل مشكلات المواطنين فيما يخص عمل الإدارة المحلية.

وطالب وزير التنمية المحلية، الراغبين في التقدم لشغل الوظائف، باستيفاء النموذج المعد لذلك، والمرفق به بطاقة الوصف الوظيفي، المتضمن المستندات المطلوبة، ويمكن الحصول عليه من البوابة الإلكترونية للحكومة وموقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg، حيث يستمر التقديم لمدة شهر.

شروط شغل الوظائف

وجاءت شروط شغل وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات من الدرجة الممتازة والدرجة العالية ودرجة المدير العام، كما يلي:

1- الحصول على مؤهل عال مناسب وتقديم صور جميع المؤهلات.

2- القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط ووضع السياسات والأهداف.

3- الحصول على دورات تدريبية متقدمة في مجال الإدارة والقيادة.

4- إجادة اللغة الإنجليزية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

5- تقديم مقترح تطوير للوظيفة المتقدم إليها، وصور شهادات الدورات التدريبية والشكر والتقدير.

6- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد المميكنة وعدد (1) صور شخصية 4x6.

7- استيفاء شروط التعيين المنصوص عليهما بالمادتين (14) و (17) من قانون الخدمة المدنية بالدولة رقم (81) لسنة 2016 وكذا قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (35) لسنة2019

- المستندات المطلوبة للتقديم يجب أن تكون مسحوبة في صيغة (PDF) ولن يلتفت لأي مستند يتم تصويره عن طريق الهاتف المحمول.