الحكومة تنفي تحديد مدة صلاحية لإصدارات قطاع الأحوال المدنية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تحديد صلاحية إصدارات الأحوال المدنية بـ6 أشهر فقط، وإلزام المواطنين باستخراج إصدارات جديدة عقب انقضاء المدة.

إصدارات الأحوال المدنية سارية دون تحديد مدة زمنية

ونقل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن وزارة الداخلية، تأكيدها أنّ إصدارات قطاع الأحوال المدنية سارية دون تحديد أي فترة زمنية لصلاحيتها، ويتم الاعتداد بها والتعامل عليها في الجهات الإدارية بالدولة، سواء تم الإصدار بتاريخ قديم أو حديث، عدا «القيد العائلي».

وناشد المركز في بيان عنه، وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.