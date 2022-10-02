الداخلية توجه قوافل من الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات للمرضى بالمستشفيات

واصلت وزارة الداخلية جهودها في تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر، وذلك بإيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم خدمات بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنوفية والغربية والقليوبية وقنا وسوهاج وكفر الشيخ والأقصر والمنيا، وجرى استخراج 10 آلاف و121 بطاقة رقم قومي و27 ألفًا و940 مصدراً مميكناً.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات، فقد تقرر استمرار عمل القوافل اعتباراً من يوم 1 أكتوبر 2022.

طلبات كبار السن وذوى الهمم

وتلقى مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة: (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، وتمّ تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، وأسفرت عن استخراج وتوصيل 406 بطاقات رقم قومي و481 مصدراً مميكناً.

مأموريات المستشفيات

كما تمّ إيفاد مأموريات لـ 15 حالة إنسانية من المرضى وكبار السن وذوي الهمم بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما واصل مركز إصدار القطاع إيفاد مأموريات فنية وقانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (الجهات الحكومية - النوادي الرياضية)، وتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، إذ تمّ استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ351 مواطنًا.

كما نسق مركز إصدار القطاع بمحافظة المنوفية مع الجهات المعنية لإيفاد مأموريات فنية وقانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات بمراكز وقرى شبين الكوم وشنوان والشهداء، وتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، وتمّ استخراج وتجديد 219 بطاقة رقم قومي.

162 حالة إنسانية

كما استقبلت إدارة خدمة المواطنين بالقطاع الحالات الإنسانية بمنافذ المواقع الجغرافية المخصصة لـبار السن وذو الهمم والحالات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة، وتمّ استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ162 مواطنا.

ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.