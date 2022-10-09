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«قطاع الأعمال» تبحث مع «هاندا» الصينية زيادة التعاون في الملابس الجاهزة

"عصمت": نرحب بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي

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محمود الجمل
11:25 ص | الأحد 09 أكتوبر 2022
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

في إطار حرص وزارة قطاع الأعمال العام على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وفتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي، التقى المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من شركة هاندا "Handa" الصينية للملابس الجاهزة، بحضور الدكتور أشرف الربيعي رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" بوزارة التجارة والصناعة، والدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

وقالت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان رسمي أنه تم خلال اللقاء، استعراض سبل تعزيز التعاون وفرص الشراكة المتاحة بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركة الصينية، خاصة في ظل اهتمام شركة "هاندا" بزيادة استثمارتها في مصر في مجال الغزل والنسيج والملابس.

وأكد المهندس محمود عصمت، أن الحكومة تولي أهمية بالغة لتنمية وتطوير قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، حيث تتمتع مصر بميزات تنافسية عالية في هذا القطاع، مشيرًا إلى ترحيب الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وبما يسهم في تحسين أداء الشركات ونظم العمل والإدارة، وكذلك تعظيم العوائد المحققة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة والطاقات الإنتاجية المتاحة.

كما أعرب "عصمت" عن تطلع الوزارة للتعاون مع الجانب الصيني في المجالات المرتبطة بالمنسوجات والملابس الجاهزة المعروفة بكونها كثيفة العمالة، في إطار المشروع الضخم الجاري تنفيذه لإعادة هيكلة وتطوير شركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة، الأمر الذي من شأنه الإسهام في نمو الاقتصاد القومي من خلال زيادة الإنتاج والتشغيل والتصدير وتعميق الصناعة.

جدير بالذكر أنه قد سبق التعاون بين الجانبين قبل نحو ثلاث سنوات، حين استأجرت شركة هاندا الصينية مصنعًا مملوكًا للشركة القابضة للغزل والنسيج كان مغلقًا لسنوات عديدة بمدينة بلبيس محافظة الشرقية، وتم استغلاله في إنتاج الملابس الجاهزة لأغراض التصدير، وقد ساهم في خلق العديد من فرص العمل.

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محمود الجمل
بقلم محمود الجمل

محرر صحفي بجريدة الوطن،المسؤول عن تغطية أخبار وفعاليات وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وجمعيات رجال الأعمال.