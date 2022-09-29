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وزير قطاع الأعمال يبحث إنتاج إطارات السيارات والأسمدة مع سفير إيطاليا

كتب:

محمود الجمل
11:08 ص | الخميس 29 سبتمبر 2022
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

استقبل المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، سفير إيطاليا في القاهرة، ميكيلي كواروني، بمقر الوزارة، يرافقه ممثلى إحدى كبرى الشركات الإيطالية العالمية العاملة في مجال إنتاج إطارات السيارات، موضحا أنّ هناك مجالات عديدة يمكن من خلالها التعاون مع الجانب الإيطالي، وفي مقدمتها صناعة إنتاج الإطارات، إلى جانب مجالات أخرى مثل صناعة الأسمدة والغزل والنسيج والصناعات المعدنية والإنتاج الزراعي.

إحياء شركة النقل والهندسة

وأشار عصمت، إلى حرص وزارة قطاع الأعمال العام وسعيها إلى إعادة إحياء شركة النقل والهندسة، والتوسع في مجال صناعة إطارات السيارات لسد احتياجات السوق المحلية، في إطار سياسة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا لتقليل الفجوة الاستيرادية وإحلال الواردات.

وأوضح الوزير أنّ هناك دراسات أولية ومؤشرات تم استعراضها ومناقشتها مع السفير الإيطالي والوفد المرافق له.

ومن جانبه، أثنى السفير الإيطالي على جاهزية وزارة قطاع الأعمال العام بمشروعات في مجالات متعددة، وسرعة الاستجابة للتعاون مع الاستثمار الأجنبي.

يذكر أنّ هذا اللقاء هو الثاني لوزير قطاع الأعمال، مع السفير الإيطالي خلال الأيام القليلة الماضية، والذي يأتي في إطار اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، وفتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي.

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محمود الجمل
بقلم محمود الجمل

محرر صحفي بجريدة الوطن،المسؤول عن تغطية أخبار وفعاليات وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وجمعيات رجال الأعمال.