الإحصاء: زيادة قيمة صادرات الملابس الجاهزة إلى 173.7 مليون دولار

كشفت نشرة بيانات التجارة الخارجية عن شهر فبراير 2022، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن أهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال فبراير 2022 مقابل نفس الشهر 2021، منتجات البترول، حيث زادت قيمتها التصديرية من 348.7 مليون دولار في فبراير 2021 إلى 724.8 مليون دولار في 2022، بنسبة زيادة 107.9%.

زيادة صادرات البترول الخام إلى 312.4 مليون دولار

وأوضح التقرير أن قيمة الصادرات من بترول الخام ارتفعت إلى 312.4 مليون دولار في فبرابر 2022، مقابل 136.4 مليون دولار في فبراير 2021، بنسبة زيادة قدرها 129%.

واشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات من الأسمدة بلغت 179.5 مليون دولار في فبراير 2022، مقابل 160.9 مليون دولار في نفس الشهر في 2021 بنسبة ارتفاع 11.6 %، وارتفعت قيمة الصادرات من الملابس الجاهزة إلى 173.7 مليون دولار، مقابل 115.4 مليون دولار في فبراير 2021، بزيادة 19.5%، وارتفعت الصادرات من الفواكه الطازجة 140.6 مليون دولار في فبراير 2022 مقابل 130.1 مليون دولار بزيادة 8.1%.

76.4 مليون دولار قيمة تصدير البطاطس في 2022

وتابع التقريرأن قيمة الصادرات من اللدائن بأشكالها الأولية بلغت 119.6 مليون دولار في فبراير 2022 مقابل 119.1 مليون دولار في نفس الشهر 0.4%، بينما بلغت قيمة الصادرات من البطاطس 76.4 مليون دولار في فبراير 2022 مقابل 48.7 مليون دولار بزيادة 56.8%، لافتا إلى أن قيمة الصادرات من أصناف أخرى جاهزة من مواد نسجية ارتفعت الى 24.6 مليون دولار في فبراير 2022 مقابل 13.9 مليون دولار في فبراير 2021 بنسبة زيادة قدرها 25.5%.

وأوضح تقرير الإحصاء أن قيمة الصادرات من الخضر المجمدة أو مبردة ارتفعت إلى 23.3 مليون دولار مقابل 18.6 مليون دولار في فبراير 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 25.5%، لافتا إلى أن قيمة الصادرات من الأقمشة القطنية ارتفعت إلى 20.1 مليون دولار في فبراير 2022، مقابل 10.1 مليون دولار في نفس الشهر في 2021 بنسبة زيادة قدرها 100.1%.