«الشيوخ» يناقش مشروعي قانون من الحكومة عن البيئة وصناعة السيارات اليوم

أعلن مجلس الشيوخ، تفاصيل الجلسة الخامسة المقرر انعقادها اليوم في الحادية عشرة صباحا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وكذلك تفاصيل الجلسة السادسة المقرر انعقادها غدا الثلاثاء.

جدول أعمال الجلسة الخامسة للشيوخ

وتضمن جدول أعمال الجلسة الخامسة اليوم، 5 بنود يتناول البند الأول؛ الاعتذارات، بينما يتناول البند الثاني الرسائل، ونص البند الثالث على مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

كما يتناول البند الرابع من جدول أعمال الجلسة الخامسة لمجلس الشيوخ اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وأخيرا يتناول البند الخامس ما يستجد من أعمال.

جدول أعمال الجلسة السادسة لمجلس الشيوخ

ويتضمن جدول أعمال الجلسة السادسة لمجلس الشيوخ غدا، 4 بنود، وهي: الاعتذارات والرسائل واستكمال نظر باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة السابقة وأخيرا ما يستجد من أعمال.