انتخاب 8 نواب بـ«التنسيقية» ضمن هيئات مكاتب اللجان النوعية بـ«الشيوخ»

أسفرت انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ لدور الانعقاد الثالث عن فوز 8 نواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناصب في هيئات مكاتب اللجان.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وانتهت الانتخابات التي جرت، اليوم، إلى فوز 4 من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمنصب وكالة اللجان، و4 نواب بمنصب أمناء سر اللجان النوعية.

وأسفرت انتخابات اللجان النوعية عن فوز النائبة سها سعيد بمنصب وكيل لجنة الإعلام والثقافة، والنائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري، والنائب عمرو عزت بمنصب وكيل لجنة القوى العاملة والطاقة، والنائب محمد فريد بمنصب وكيل لجنة حقوق الإنسان.

انتخابات اللجان النوعية

وبشأن أمانة سر اللجان النوعية، اُنتخب النائب أكمل نجاتي أمينا للسر باللجنة الاقتصادية، والنائب محمد عمارة أمينا للسر بلجنة الشباب والرياضة، والنائب محمود القط أمينا للسر بلجنة الإعلام الثقافة، والنائبة نهى زكي أمينا للسر بلجنة القوى العاملة والطاقة.