رئيس «إعلام الشيوخ»: سنتابع مشكلات السياحة ونتواصل مع الجهات التنفيذية

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنّ اللجنة ستدعو أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، للاستماع لخطة عمل كل وزارة في جلسات منفصلة، مؤكدا أنّ مصر بحاجة إلى تكثيف الجهود وتطوير وتنشيط حركة السياحة لدعم الاقتصاد المصري، واللجنة ستتولى المتابعة والرقابة حال وقوع أي مشكلات، كما ستتواصل مع الجهات التنفيذية المختصة للتعامل معه.

أجندة برلمانية كبيرة لـ«إعلام الشيوخ»

وتابع مسلم، عقب فوزه برئاسة لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بالتزكية، أنّ اللجنة لديها أجندة برلمانية كبيرة في دور الانعقاد الجديد، تستهدف المجالات التي تختص بها اللجنة، في ظل اهتمام الدولة بعدد من الملفات ذات الأهمية وعلى رأسها ملف السياحة والآثار والإعلام، فضلا عن حرص اللجنة على استكمال خطط العمل التي بدأتها في دوري الانعقاد الأول والثاني لمتابعة ملفات السياحة والثقافة والآثار والإعلام.

وأشار رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إلى أنّ اللجنة بصدد عقد عدة جلسات استماع لمناقشة الملفات ذات الأولوية، وأبرزها طباعة الكتب والاهتمام بشرائها ومهام دور النشر في ذلك، لتعزيز حالة الثقافة في مصر، وكذلك النقابات ذات الصلة بعمل اللجنة، بغرض الوصول إلى نتائج محددة تفيد العمل الثقافي والسياحي.

وأضاف مسلم، أنّ اللجنة البرلمانية كان لها دور كبير في دور الانعقاد الماضي لمناقشة عدد من الملفات المهمة، ومنها الموانئ السياحية وقصور الثقافة، حيث جرى دعوة جميع المسؤولين المختصين عن هذه الملفات، وجار العمل خلال المرحلة المقبلة لاستكمال ما بدأناه من خلال الأدوات الرقابية التي سيتقدم بها الأعضاء.

وأوضح رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، أنّ اللجنة معنية ومهتمة بإجراء عدد من الزيارات الميدانية في ضوء الملفات التي سيتم مناقشتها.

وعن دور اللجنة البرلمانية في ملف التغيرات المناخية، أكد الدكتور محمود مسلم أنّه لا صوت يعلو فوق صوت قمة المناخ COP27، مشيرا إلى أنّ القضية المناخية تتداخل مع جميع الملفات، سواء من خلال من خلال السياحة لتحويل المنشآت السياحية إلى خضراء، وتعريف المواطنين بأهمية الاهتمام بالبيئة، والحال ذاته بالنسبة للآثار.

نظر ملف الشائعات

وشدد رئيس لجنة الثفافة والسياحة والآثار والإعلام، على استمرار نظر اللجنة لملف الشائعات ودعوة الأطراف ذات الصلة بالموضوع، قائلا: «ملف الشائعات موضوع لا ينتهي، ومصر مستهدفة بالشائعات على مدار اليوم، لذلك نعمل على مناقشته في اجتماعات موسعة».