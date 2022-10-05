أبرز نتائج انتخابات اللجان في «الشيوخ».. عمر لـ«الخارجية» ومهران لـ«الصحة»

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، عن فوز النائب حازم عمر برئاسة اللجنة، في دور الانعقاد الثالث للمجلس.

لجنة الإسكان والإدارة المحلية

وأسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل في المجلس، عن فوز اللواء خالد محمد سعيد برئاسة اللجنة، والنائبين أكمل الله فاروق وفايز إبراهيم بالوكيلين، فيما فاز النائب أحمد صبور بمنصب أمين سر اللجنة.

وفي لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أسفرت الانتخابات عن فوز نبيل دعبس برئاسة اللجنة، وأحمد البدري وراندا مصطفي بمنصبي الوكيل، وناجح جلال، أمين السر.

لجنة الصحة والسكان

وفاز برئاسة لجنة الصحة والسكان النائب علي مهران، و حسين محمد حجاب وكيلًا وحسين خضر وكيلًا، وأحمد عبد الماجد الأحمر أمين سر.

وفاز النائب أحمد أبو هشيمة، برئاسة لجنة الشباب، كما فاز النائبان شريف فرج الجابري وأحمد دياب، بمقعدي الوكيلين، ومحمد عمارة، أميناً للسر.