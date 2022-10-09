مارجوت روبي عن تجسيد ليدي جاجا لشخصية «هارلي كوين»: ستكون رائعة

عبّرت الممثلة الأمريكية مارجوت روبي، عن سعادتها برؤية ممثلات أخريات يقدمن شخصية «هارلي كوين»، التي سبق وقدمتها في «The Suicide Squad» بجزأيه، وذلك يعد إعلانًا عن تقديم ليدي جاجا لنفس الشخصية في الجزء الثاني من فيلم «Joker»، والذي يحمل اسم «Joker: Folie à Deux» للمخرج تود فيليبس، مع النجم الحاصل على جائزة أوسكار خواكين فينيكس.

وقال مارجوت روبي في حوارها مع قناة «MTV»: «هذا يجعلني سعيدة جدًا لأنني قلت منذ البداية كل ما أريده هو أن تكون هارلي كوين واحدة من تلك الشخصيات مثل ماكبث أو باتمان بالطريقة التي تنتقل فيها الشخصية من ممثل عظيم إلى ممثل عظيم آخر، هناك فرصة لفناني الأداء للقيام بدور مبدع خاص بهم»، وفقا لما نشرته مجلة «بيبول» الأمريكية.

وتابعت: «لا يوجد الكثير من الشخصيات الأنثوية، على سبيل المثال هناك الملكة إليزابيث الأولى، التي قدمتها في فيلم (Mary Queen of Scots)، وجسدتها كيت بلانشيت في فيلمها (Elizabeth)».

مارجوت روبي: شرف عظيم أن أكون قد بنيت أساسًا قويًا لـ «هارلي كوين»

وعن تقديم ليدي جاجا لشخصية «هارلي كوين»، قالت: «شرف عظيم أن أكون قد بنيت أساسًا قويًا بما يكفي بحيث يمكن أن تكون واحدة من تلك الشخصيات التي يحصل الممثلون الآخرون على فرصة للعبها، وأعتقد أن ليدي جاجا ستكون رائعة بشكل لا يصدق».

واعترفت «روبي» بأنَّه ليس لديها خطط لإعادة تمثيل الشخصية مرة أخرى، قائلة: «كنت في حاجة إلى الاستراحة من الشخصية لأنها مرهقة للغاية.. ولا أعرف متى سنراها في المرة القادمة».

ليدي جاجا تجسد شخصية «هارلي كوين» في «Joker: Folie à Deux» لعام 2024

وأكّدت ليدي جاجا اختيارها للمشاركة في فيلم «Joker: Folie à Deux» للمخرج تود فيليبس، على وسائل التواصل الاجتماعي في أغسطس الماضي، ونشرت مقطع فيديو تظهر خلاله وهي تؤدي رقصة مع خواكين فينيكس وهو يجسد شخصية «الجوكر»، في الفيلم المقرر طرحه في السينمات بحلول 2024.