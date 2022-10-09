«شبرا الخير» تكرم 50 من حفظة القرآن الكريم.. مسابقة سنوية

كرمت «شبرا الخير» أول جمعية خيرية شبابية في القليوبية، بالتعاون مع عدد من الشركات الكبرى بمناسبة المولد النبوي الشريف، 50 متسابقا ومتسابقة من حفظة القرآن الكريم بمحافظة القليوبية بعد تفوقهم في مسابقة «أهل القرآن» لعام 2022، والتي نظمتها الجمعية للعام الرابع على التوالي، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية.

أكبر مسابقة لحفظة القرآن بالقليوبية

وتعد مسابقة «أهل القرآن» أكبر وأقوى مسابقة لحفظة القرآن الكريم بمحافظة القليوبية بمشاركة مئات من المتسابقين والمتسابقات في ستة مستويات مختلفة، وجرى تقديم العديد من الجوائز القيمة للأطفال الفائزين بالمسابقة والمقدمة من شركات راية القابضة، وشركة إي فاينانس، وشركة مرسول، وبعض الجوائز المادية وهدايا أخرى للمكرمين الأوائل.. كما تم الإعلان عن سحب لرحلة عمرة لزيارة بيت الله الحرام ضمن جوائز مسابقة أهل القرآن الكريم في عامها الرابع على التوالي منذ تأسيس جمعية شبرا الخير.

تكريم 50 أسرة من حفظة القرآن

وقال إيهاب فاروق، رئيس ومؤسس جمعية شبرا الخير: «شبرا الخير فعلا حياة.. كان يوم ممتع على المستوى الإنساني وربنا وفقنا في رسم البسمة والفرحة على 50 أسرة من حفظة القرآن الكريم بالمحافظة.. شرفنا هذا العام عدد من الشخصيات العامة وشيوخ الأزهر الشريف ورؤساء بعض مؤسسات المجتمع المدني في مصر».

وأضاف فاروق أن «مسابقة أهل القرآن ننظمها سنويا بمناسبة المولد النبوي الشريف، ونتمنى من الله أن نظل محافظين عليها بإذن الله، وساعدنا هذا العام في الجوائز شركة راية القابضة وإي فاينانس ومرسول».

وأشار فاروق إلى أن مسابقة أهل القرآن تُعد أحد أهم فعاليات ومبادرات الجمعية المتعددة وتولي مسابقة أهل القرآن الكريم اهتماما خاصا لتشجيع وتربية أطفالنا على حفظ القرآن الكريم.

وأضاف فاروق: «نهدف في جمعية شبرا الخير إلى تنمية المجتمع بمساعدة شركائنا في النجاح عبر رعاية فعاليات ومبادرات الجمعية لتحقيق أهدافها على المستوى المجتمعي استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعوة المؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لاستنهاض عزيمة الأمة أطفالا وشبابا وشيوخا لاستنباط نماذج تكون قدوة حسنة».