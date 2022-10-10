«الحوار الوطني» يعقد اجتماعيه التاسع والعاشر بالأكاديمية الوطنية اليوم

يستعد مجلس أمناء الحوار الوطني، لعقد اجتماعيه التاسع والعاشر اليوم، وذلك وفقًا لما اعلنه الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بأن مجلس الأمناء سيعقد اجتماعه التاسع، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب الساعة 12 ظهرا.

الاجتماع التاسع لمجلس أمناء الحوار الوطني

وأضاف رشوان، في بيان رسمي: «من المقرر أن يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه العاشر في الساعة 3 عصرا من ذات اليوم مع المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الرئيسية واللجان الفرعية لكافة قضايا الحوار الوطني، وذلك استكمالا للقاءات التحضيرية واستعراض خطط العمل وجداول الاعمال المقترحة منهم للبدء الفعلي بالجلسات النقاشية للحوار الوطني».

واختتم البيان: «إعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فسوف يصدر مجلس الأمناء، فور انتهاء اجتماعيه، بياناً يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص موضوع اجتماعه وفعاليات الحوار الوطني على وجه العموم».

الاجتماعات السابقة في الحوار الوطني

وكان الاجتماع السابع والثامن لمجلس أمناء الحوار الوطني، انتهى إلى عدد من النتائج الهامة ، يأتي في مقدمتها توافق مجلس أمناء الحوار الوطني على لائحة سير إجراءات جلسات اللجان الفرعية.

كما تم تحديد مهام مقرري اللجان، والاستقرار على كتيب إرشادات قواعد السلوك في جلسات الحوار الوطني، بالإضافة إلى دعوة الكيانات السياسية والأهلية الفاعلة لإجراء حوارات مجتمعية وجماهيرية في المحافظات المختلفة.

وشهد الحوار الوطني اجتماعا تعارفيا خلال الأيام القليلة الماضية، مع المقررين والمقريين المساعدين للجان التابعة لمحاور الحوار الوطني الثلاث (السياسي، الاقتصادي، المجتمعي)، وهي المحاور التي استقر عليها مجلس الأمناء لتكون خطوط عريضة لكافة القضايا والمقترحات التي يتم طرحها وتقديمها.