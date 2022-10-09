مثقفون يطرحون مشروعات جديدة أمام لجان الحوار الوطني.. بينها الترجمة العكسية

قال الدكتور أحمد مجاهد مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، أن اللجنة بدأت تلقي العديد من المقترحات في مجالات الثقافة والفن والإعلام، استجابة للدعوة التي أطلقتها اللجنة للمشاركة المجتمعية في الحوار الوطني، وذلك عبر الإيميل أو الهاتف، مشيرا إلى أنه سيتم بللورة هذه المقترحات وتنسيقها وترتيبها، قبل تصعيد التوصيات النهائية المنبثقة منها إلى القيادة السياسية.

وتوجهت «الوطن» إلى مجموعة من المثقفين للاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم، لطرحها على لجنة الحوار الوطني.

دوارة: أطالب بتقليص عدد المهرجانات الفنية

وقال الدكتور عمرو دوارة المؤرخ المسرحي، بالنسبة للفن بشكل عام أرى من الضروري تدخل الدولة مرة أخرى في الإنتاج خاصة في السينما، لأن الأفلام العظيمة التي لا زلنا نفخر بها من إنتاج مؤسسة السينما، والقطاع الخاص لا يقدر على إنتاجها لأنها عالية التكلفة، والدول النامية مثلنا تكون لديها قضايا مهمة لابد من طرحها في الأعمال الفنية من خلال الفن الموجه للإسهام في القيام بدور في نشر الوعي المجتمعي.

وتابع «دوارة»: «من الضروري ترشيد عدد المهرجانات الفنية، لأن لدينا حاليا عدد كبير من مهرجانات السبوبة، التي تعتبر بلا داع فضلا عن تداخل مواعيدها مع بعضها، ولا تهدف إلا لخدمة مصالح خاصة، لكي يكون هناك استفادة وتنظيم ولكي يتم تقليص النفقات أيضا، كما أرى من الضروري أن تكون المهرجانات تحت إشراف الدولة، وكذلك ألا يتم مشاركة أي من الشخصيات في المهرجانات الدولية ممثلا عن اسم مصر، فالبعض يقدم عروض كوميدية مسفة في دول الخليم تحت اسم مصر، وهو ما يسيء لصورة الفن المصري».

فاطمة المعدول: إنشاء قاعة متعددة الأغراض في كل قرية مصرية

وقالت الكاتبة فاطمة المعدول: «أتمنى إنشاء قاعة متعددة الأغراض في كل قرية مصرية، وهي عبارة عن مبنى يشمل مكتبة ورقية وأخرى إلكترونية، وقاعة كبيرة تصلح لأن يمارس بها الأطفال الأنشطة الفنية مثل الرسم والغناء، والرقص والتمثيل وملحق بها حمام صغير، حجرة للمشرفين، وذلك بهدف محاربة الإرهاب المتغلغل في القرى، لأن الطفل هناك متروك لفئة واحدة» مشيرة إلى أن المشروع الثاني هو إطلاق قناة مصرية للأطفال لتقديم الثقافة والإعلام المناسب للأطفال.

فاطمة ناعوت: أطالب بقوافل ثقافية تكتشف المواهب في المحافظات

وتحدثت الشاعرة فاطمة ناعوت، عن مقترح تدشين قوافل من أدباء وفنانين لتجوب محافظات مصر للبحث عن المواهب الفنية والأدبية والرياضية هناك.

وتابعت: «التأكيد على أن يكون الاختيار الموضوعي ويكون الحكم فقط على الأساس الموهبة، بهدف محاربة التمييز، وبهدف تأصيل فكرة المدنية التي تنادي بها الدولة المصرية».

شريف بكر: مشروع الترجمة العكسية لكسر الصورة النمطية

وطرح الناشر شريف بكر، رئيس مجلس إدارة دار العربي للنشر والتوزيع، مشروع للترجمة العكسية، لترجمة الإنتاج الفكري والأدبي إلى اللغات الأجنبية، وأن يتم تحديد ميزانية للمشروع وآليات للتنفيذ من خلال المؤسسة الرسمية وبشكل منهجي مدروس

ومن خلال التنفيذ أن يكون لها جانبين تتضمن الدعم للناشر الأجنبي الذي يقوم بترجمة عن اللغة العربية، وأن تتم الاختيارات من خلال خطة واضحة، والشق الثاني أن يتم تسويقه عالميا سواء من خلال سفاراتنا في الخارج والمعارض الدولية والبرامج المهنية

وأكد أن المردود سيكون في البداية الوصول إلى الكثير من البلدان كما تصل إلينا الثقافات الأجنبية، ونتعرف من خلالها على الآخر، مشيرا إلى أن مشروع الترجمة العكسية أبرز أهدافه كسر الصورة النمطية المأخوذة عنا في الخارج، وبالتالي تقليل الأفكار المسبقة الراسخة عن المصري صاحب الثقافة الرائدة في المنطقة، في حين نجد أن بعض البلدان التي لا تمتلك هذا الرصيد الحضاري لها حضور راسخ على الساحة الدولية، بفضل مثل هذه المشروعات الهادفة إلى تقديم صورة إيجابية عنا.