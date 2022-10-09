إلهام شاهين: محمود حميدة صديق عمري ويبحث عن الإنسانية

حرصت الفنانة إلهام شاهين، على حضور ندوة الفنان محمود حميدة، المقامة بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بعد إطلاق هذه الدورة باسمه، بحضور المخرج علي بدرخان.

إلهام شاهين في ندوة محمود حميدة

وقالت إلهام شاهين خلال الندوة، «أحب محمود حميدة على المستوى الشخصي والفني، فهو صديق عمري، كما أننا بدأنا مشوارنا الفني سويا، كما أنه كوميديان من الدرجة الأولى، وقدم تراجيديا واجتماعيات وغيره من الأدوار الأخرى، وهذا من النادر أن يتوافر في ممثل واحد».

وأشارت إلهام شاهين، إلى أن محمود حميدة دائما يبحث عن الإنسانية، ولا يبحث عن مصلحته، فهو شخص صريح وواضح في كل خطوة يقدمها للوسط الفني، ويتصرف بإحساسه الصادق، ودائما يقف بجانب الفن في جميع المواقف، ويشرف بلده في المهرجانات المختلفة.

وتابعت: محمود حميدة، وقف بجواري في تجربتي الإنتاجية، ومضى دون معرفة المبلغ الذي سيحصل عليه في العمل، وهذا حبا للفن.

محمود حميدة يتحدث عن المونتاج

وقال الفنان محمود حميدة خلال الندوة، يوجد فرق بين التمثيل المسرحي، والتمثيل السينمائي، لأن تمثيل المسرح يحتاج مصداقية بشكل كبير لمدة طويلة، فالممثل يدخل علي خشبة المسرح، وهو يدرس تفاصيل الشخصية جيداً، ويظهر ذلك في كل خطوة على المسرح، ولكن التمثيل في السينما يكون أكثر صعوبة من ذلك.