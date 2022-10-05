محمود حميدة وسيمون يصلان ريد كاربت مهرجان الإسكندرية السينمائي

بدأ توافد النجوم إلى مكتبة الإسكندرية لحضور حفل افتتاح الدورة 38 لمهرجان الإسكندرية السينمائي المقرر إقامته خلال الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر الجاري.

توافد النجوم على الريد كاربت

ووصل محمود حميدة، والمخرج خيري بشارة، ومحمود قابيل، وسيمون، هوبة عبدالغني، وسلوى محمد علي إلى الريد كاربت.

لجنة تحكيم المسابقة الدولية

ويقام مهرجان الإسكندرية السينمائي، برئاسة الأمير أباظة، وتتكون لجنة تحكيم المسابقة الدولية بقيادة المخرج خيري بشارة، من الفنان السوري أحمد الأحمد، والمخرج ميروسلاف مانديتش، والمخرج الفرنسى بريس كوفين، والمخرجة الإيطالية جوليانا جامبا.

كما تتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة برئاسة الناقدة مايا بوجوجفيتش، من المخرجة هالة خليل، والمخرج والمؤلف الإيطالى انريكو كيراسولو، والفنانة التونسية شقرا رماح، والمخرجة اليونانية ماريا لافي.

أفلام المسابقة الرسمية

ويتنافس في المسابقة الرسمية، نحو 14 فيلما من أكثر من 17 دولة؛ أبرزها: «حكاية من دمشق» من سوريا، «الكوكب» من إسبانيا، «بيروت هولدم» لبنان، «عائلة جنائزية» من إيطاليا، «عصيان» من تونس، «لوجر» من اليونان، «عامود رئيسي» من فرنسا.