موعد ومكان عزاء والدة الفنان محمود حميدة

كشف خالد حميدة، شقيق الفنان محمود حميدة، عن إقامة عزاء والدته بعد وفاتها أمس السبت، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

موعد عزاء والدة الفنان محمود حميدة

وكتب خالد حميدة «سيقام عزاء المغفورة لها والدتي يوم الثلاثاء 16 أغسطس في مدينة نصر من الساعة السادسة مساء، ولا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم».

شقيق محمود حميدة يعلن وفاة والدته

وكان شقيق محمود حميدة أعلن وفاة والدته، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب راضية بقضاء أرحم الراحمين نودع أمي الحبيبة الغالية التي ربتني وعلمتني وكانت بي وبإخوتي رحيمة، وكان تحب كل من تلقاه، وكان قوامة وصوامة ومحبة لله ولرسوله عليه السلام».

وأضاف حميدة: «عنوان حياتها عطاء بلا حدود وبلا مقابل لكل من تعرفه، أسال الله أن يجعل هذه الليلة في قبرها الرحمات والأنوار، من قبل الرحمن، اللهم إنها كانت بنا رحيمة فارحمها، اللهم إنها أكرمتنا فأكرم نزلها ووسع مدخلها، اللهم إنها أحسنت إلينا فأحسن إليها يا كريم واجمعها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين».

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء للفنان محمود حميدة

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على تقديم واجب العزاء للفنان محمود حميدة، عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي، من أبرزهم الفنانة نادية الجندي التي اختصت بعض كلمات لنعي الراحلة قائلة: «خالص التعازي للفنان الكبير والصديق العزيز محمود حميدة في وفاة والدته، ربنا يرحمها يا رب، ويصبره على فراقها.. البقاء لله».

وكتبت فيفي عبده عبر حسابها الرسمي: «إنا لله وإنا إليه راجعون، والدة الفنان والأخ محمود حميدة في ذمة الله، ربنا يصبرك ويصبر الأسرة كلها، برجاء الدعاء للميت».