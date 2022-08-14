مجدي الطيب يعزي محمود حميدة في وفاة والدته: أقدر حجم فاجعتك

حرص الناقد الفني مجدي الطيب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» على الكشف عن علاقة الفنانة محمود حميدة بوالدته الراحلة عن عالمنا صباح أمس.

ونشر مجدي الطيب صوره تجمع محمود حميدة ووالدته وعلق عليها قائلا: «بحكم علاقة الصداقة الطويلة التي تربطني والفنان محمود حميدة، أعرف حجم تعلقه الروحاني، قبل رباط الدم، بوالديه، ومن ثم أقدر حجم الخسارة، والفاجعة، والألم التي يشعر بها في هذه اللحظات نتيجة رحيل أمه، رحمها الله وأسكنها فسيح جناته وألهمه، وزوجته «ابنة شقيقة الراحلة»، وبناته، وعائلته، الصبر والسلوان.. شد حيلك يا «فارس».

وفاة والده محمود حميدة

توفيت صباح أمس والدة الفنان محمود حميدة، حيث أعلن سيف حميدة نجل شقيقه الفنان محمود حميدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا: «توفيت إلى رحمة الله ستى فايزة، والدة عمو محمد حميدة وخالد حميدة ومحمود حميدة وفايز حميدة رحمة الله».

أعمال محمود حميدة

وانتهى الفنان محمود حميدة منذ أيام من تصوير فيلمه الجديد «الملحد»، بعد فترة طويلة من التصوير، مع المخرج ماندو العدل.

فيلم الملحد من بطولة أحمد حاتم، وشيرين رضا، ومحمود حميدة، ونجلاء بدر، وصابرين، وحسين فهمي، وتارا عماد، ومصطفى درويش، والعمل من إنتاج السبكي، وإخراج محمد العدل.

كما يشارك الفنان محمود حميدة في فيلم «مطرح مطروح»، والذي يشارك فيه مجموعة من نجوم الفن من الشباب وهم شيماء سيف، وكريم عفيفي وليلى أحمد زاهر، وأوس أوس، ومحمد السعدني، وليلي أحمد زاهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان.