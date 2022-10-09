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«الخارجية»: بدء مباحثات موسعة بين مصر واليونان حول الملفات المشتركة

كتب:

محمد حسن عامر
01:41 م | الأحد 09 أكتوبر 2022
جانب من المباحثات

جانب من المباحثات

أعلن السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، عن بدء مباحثات موسعة بين وزيري خارجية مصر واليونان في القاهرة، اليوم الأحد.

وأشار عبر حسابه على موقع «تويتر» إلى أن «المباحثات تتناول كل أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل تعزيزها، بالإضافة لتبادل الرؤى والتقديرات وتنسيق المواقف تجاه عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

كان وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس وصل إلى مصر، في زيارة لبحث دعم التعاون بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

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