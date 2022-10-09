محمود حميدة: أنا مش نجم شباك ومحيي إسماعيل «بوظ مهرجان الإسكندرية»

قال الفنان محمود حميدة، إنه يجب على الممثلين الشباب أن يصبحوا قريبين من الجمهور؛ حتى لا يعانون مثلما عانى في بداية مشواره الفني، مؤكدًا أن المخرج حسين كمال، علمه درسًا لا ينساه حتى الآن؛ وهو أن الفنان ليس ممثلًا فقط.

وأضاف محمود حميدة خلال الندوة المقامة بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بحضور إلهام شاهين، وحمزة العيلي، ومحمد عبد العزيز، وعلي بدرخان، أنه يحاول بقدر الإمكان أن يكون مخلصًا لما يقدمه، ومع ذلك يوجد أفلام كثيرة قدمها لا يحبها الجمهور وهذا حقه.

محمود حميدة يتحدث عن محيي إسماعيل

وأضاف محمود حميدة ممازحًا الفنان محيي إسماعيل: «محيي إسماعيل قالي أنا جاي أبوظ لك المهرجان، وبوظه ونام ومش هيصحى دلوقتي»، مؤكدًا أنه ليس نجم شباك لأن أفلامه لا تجذب إيرادات، على الرغم من أنه قدم أدوارًا كبيرة، ولكن دائما ما يوجد نجوم لشباك التذاكر مثل عادل إمام ونادية الجندي، لافتًا إلى أنه لا يمكن أن يكون الفنان قدوة للجمهور، لأنه من الممكن أن يقدم أدوار شر.