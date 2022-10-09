محمود حميدة: ما زلت أتعلم وأكتسب الخبرات من حولي

قال الفنان محمود حميدة، في ندوته التي أقيمت اليوم، على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، إنه لا يزال يتعلم ويكتسب الخبرات، وإذا كان لا يعلم شيء، يذهب للسؤال عليه، «دايما أحب أسأل في تفاصيل كل الأشياء التي لا أعلمها، فهذا شيء ممتع بالنسبة لي».

محمود حميدة يتحدث عن مهرجان الإسكندرية

وأعرب محمود حميدة عن سعادته البالغة، خلال الندوة بدأت بعرض فيلم تسجيلي يرصد مشواره الفني، لإطلاق هذه الدورة من مهرجان الإسكندرية السينمائي باسمه، مضيفا «شرف كبير لي الانضمام لتلك الدورة من مهرجان الإسكندرية السينمائي، وممتن لكل شخص دعمني خلال مشواري الفني».

محمود حميدة يتحدث عن جمهوره

وأضاف محمود حميدة، أن الجمهور أصبح لديه وعي كبير، وأصبح يدرك أن المُمثل جزء من العمل، ويوجد بعض العناصر المكملة لهذا العمل الفني، حتى يخرج بتلك الكفاءة للجمهور، وهي العناصر التي تظهر خلف الكاميرا، منها السيناريست ومهندس الديكور، والمونتير، وغيرهم من العناصر.