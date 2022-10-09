الملا: حصاد الحقول المتقادمة يصل لـ70%.. يجب تعظيم إنتاج الزيت الخام

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ورشة عمل حول الاستفادة المثلى من الحقول المتقادمة (Brown Fields) التي انطلقت أعمالها اليوم وتمتد لمدة 3 أيام وتستضيف فاعلياتها حقول الشركة العامة للبترول بمنطقة رأس غارب بالصحراء الشرقية وتشارك فيها كبريات شركات الإنتاج والخدمات البترولية المصرية والعالمية.

جاء ذلك في إطار استراتيجية الوزارة في دعم الحوار وتبادل الخبرات والمعلومات والتعاون الفني بين أطراف منظومة صناعة البترول من شركات وطنية و عالمية مما يزيدها نمواً وقوة وكفاءة ومن ثم زيادة الإنتاج والعائدات.

وأكد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أننا نعمل كفريق واحد لغاية واحدة وهى زيادة الإنتاج من البترول والغاز ، وأشار الوزير أن هناك نسبة كبيرة من كميات الزيت الخام فى الحقول المتقادمة تمثل فرصة لمختلف شركات البحث والإنتاج والخدمات فى ظل الأسعار العالمية المرتفعة التى تمثل فرصة لبدء العمل على التنمية والإنتاج من هذه الحقول.

وأكد الوزير على أهمية الاحتياج للوقود الأحفورى خلال العقود القادمة ليس فقط لمصر ولكن لكل الاقتصاديات على المستوى العالمي، نظراً لأن صناعة البترول صناعة عالمية ، مؤكداً على أننا فى مصر سنبدأ فى زيادة مزيج الطاقة التى تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة بالتوازي مع البترول والغاز ، ومتزامناً أيضاً مع تقليل كميات الانبعاثات الكربونية فى مختلف المواقع الانتاجية من خلال تطبيق وسائل إزالة الكربون من كافة العمليات.

وأكد الملا على أن الوقت قد حان لبذل المزيد من الجهد مع شركائنا والعمل الدؤوب من جانبنا كحكومة ووزارة وتقديم كافة أوجه الدعم للتغلب على أى عقبات قد تطرأ فى هذا النشاط.

وخلال كلمته أكد نبيل عبد الصادق رئيس الشركة العامة للبترول أن الإحصاءات والدراسات العالمية تشير إلى أن الإنتاج من الحقول المتقادمة يصل إلى 70% ، مشيرا إلى أن هذا التجمع خلال هذه الورشة من الشركات الشقيقة والشركاء الأجانب وشركات الخدمات يشجع على مواصلة الجهد والتخطيط السليم ومشاركة قصص النجاح والافكار والتقنيات المبتكرة بهدف تعظيم معدلات إنتاج الزيت الخام من الحقول المتقادمة مع الحد الأدنى من التكلفة.