توقعات بارتفاع أسعار البترول عالميًا إلى 110 دولارات للبرميل

بعد الانخفاض الشديد الذي شهدته أسعار النفط العالمية خلال الأسابيع الماضية، بسبب توقعات تراجع الطلب في ظل التباطؤ الاقتصادي والتضخم، حيث انقلبت التوقعات الخاصة بأسعار البترول بعد الخفض الأكبر لـ «أوبك +»، للإنتاج من 2020.

ارتفاع أسعار النفط العالمية

وتوقعت الكثير من البنوك العالمية ارتفاع أسعار النفط العالمية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وقال بنك جولد مان ساكس، إنه رفع توقعاته لسعر خام برنت العالمي للربع الأخير بمقدار 10 دولارات للبرميل ليصل إلى 110 دولارات، وفقًا لملاحظة من العديد من المحللين، حيث أكد رئيس أبحاث الطاقة بالبنك في تصريحات له أن كل التطورات التي شهدناها على جانب العرض في هذه المرحلة تمهد إلى حد كبير الطريق لما نعتقد أنه سيكون أسعارًا أعلى في نهاية هذا العام، ويأتي تعديل التوقعات نتيجة لقرار أوبك + بخفض إنتاج النفط بمقدار 2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من نوفمبر، وهو ما يمثل انخفاضًا حقيقيًا قدره 1.2 مليون برميل يوميًا مقارنة بتوقعات البنك لشهر نوفمبر.

وأضاف البنك الأمريكي أنه إذا استمرت خطط الخفض إلى ما بعد 23 ديسمبر من العام المقبل، فمن المرجح أن يرتفع سعر نفط برنت بمقدار 25 دولارًا عن توقعاتنا السابقة البالغة 107.5 دولارًا للبرميل.

ومن جانبه قال محللو بنك مورجان ستانلي بمن فيهم مارتين راتس في مذكرة أنه يتوقع أن يتخذ خام برنت طريقه إلى 100 دولار للبرميل أسرع مما توقعنا من قبل بعد تحرك أوبك +، وأشاروا إلى أن الخفض يهدد بتضييق الأسواق بشكل كبير، على الرغم من أن الكثير يعتمد على كيفية أسعار إنتاج النفط الروسي بمجرد دخول حظر الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.

توقعات ارتفاع أسعار النقط

وأعلن البنك أنه رفع توقعاته لخام برنت من 5 دولارات إلى 100 دولار للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، مع الحفاظ على توقعاته دون تغيير للأرباع الثلاثة المقبلة.

وقال محللو بنك «يو بي إس جروب إيه جي»، إنه من المتوقع أن تشهد سوق النفط مزيدًا من التشديد وأن سعر خام برنت سيتقدم فوق 100 دولار خلال الأرباع المقبلة، حيث سيتحد خفض أوبك + مع الحظر الأوروبي على الواردات الروسية، والنهاية المحتملة لإصدارات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من احتياطيات النفط الاستراتيجية، وزيادة الطلب من التحول من الغاز إلى النفط هذا الشتاء للضغط على السوق.