«البترول» تفتتح محطة وقود على طريق (القاهرة - الإسكندرية) بـ18 مليون جنيه

افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، محطة وقود أوازيس الجديدة التابعة لشركة توتال إنرجي، على أول طريق (القاهرة – اسكندرية) الصحراوي، التي تبلغ تكلفتها الاستثمارية 18 مليون جنيه.

وعقب الافتتاح، صرح الملا بأنّ خطة انتشار محطات الوقود الجديدة يتم تنفيذها ضمن خطة تحقيق أهداف الدولة التنموية وتلبي احتياجات أصحاب السيارات ومرتادي الطرق والمحاور الرئيسية، مشيرا إلى أنّ محطات التموين والخدمة الجديدة تشهد تطورا ملحوظا وتقدم خدمات متميزة لأصحاب السيارات.

تحديث محطات التموين

وأضاف أنّ هناك خططا يتم تنفيذها بالتوازي مع تنفيذ المحطات الجديدة لتطوير وتحديث محطات التموين والخدمة القائمة، والتوسع في محطات الخدمات المتكاملة، وأصبحت مجالات التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة سمة أساسية لتنفيذ وتطوير محطات الوقود، كما يتم فيها مراعاة تشغيل محطات الوقود بالطاقة الشمسية، وتعظيم إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة.

وأكد الملا أنّ ما حدث من تطوير في منظومة إمدادات الوقود للسوق المحلي بداية من عام 2016 مع انطلاق برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول والثروة المعدنية، أوجد فرصا متميزة للقطاع الخاص لزيادة استثماراته بالسوق المحلي، وأدى لتحسين نوعية الخدمات التي تقدم بالسوق المحلي لصالح المستهلكين، حيث نجحت جهود تطوير المنظومة في زيادة انتشار محطات التموين بالوقود على مستوى الجمهورية وتقديم منتجات بترولية عالية الجودة.

وأشاد الملا بجهود شركة توتال في مجال تسويق المنتجات البترولية الذي يمتد منذ 25 عاما، وصفقات الاستحواذ التي نفذتها فيما يخص محطات التموين بالوقود، ودعمت مركزها بالسوق حيث تمتلك 240 محطة وقود في السوق المصري، موضحا أنّ وجود شركة بحجم توتال في السوق المصري، يضيف للتنوع والخبرة في هذا المجال ويؤدي إلى التنافسية بين شركات التسويق، ما يهدف في النهاية إلى تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وأكد أنّ محطة توتال الجديدة تتميز بقربها من المتحف المصري الكبير، وتخدم مرتادي الطريق الدائري من حائزي السيارات المتجهين إلى مدن الشيخ زايد والسادات و6 أكتوبر ومحافظات الطريق الصحراوى إلى الإسكندرية.

وتبلغ مساحة المحطة التى تعمل بالطاقة الشمسية، 2000 متر مربع، وتضم 5 خزانات بسعة أكثر من 112 ألف طن، وهي عبارة عن خزانين لبنزين 95 واثنين لبنزين 92 وخزان للسولار.

جذب مزيد من الاستثمارات

وأشار الملا إلى أنّ السوق المصري يشهد تطورا ونموا كبيرا فيما يخص مشروعات منظومة تداول وتسويق الوقود ومجال تموين السفن والطائرات، ما يتيح فرصا لجذب مزيد من الاستثمارات من خلال شراكتنا العريقة بالسوق والاستفادة من خبرات هذه الشركات في هذه المجالات.

واستمع الوزير لعرض توضيحي من أوليفييه فان باري نائب الرئيس التنفيذي لشركة توتال لمنطقة البحر المتوسط والمحيط الهندي، وتوماس ستراوس المدير التنفيذي لشركة توتال انرجيز مصر للتسويق، بشأن أنشطة الشركة وخططها الاستثمارية في مجال تسويق المنتجات البترولية.

حضر الافتتاح المهندس علاء البطل رئيس هيئة البترول ونوابه للتجارة الداخلية والنقل والتوزيع، والمحاسب هشام نور رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير البترول، والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.