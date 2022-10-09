نائب رئيس هيئة البترول الأسبق: خفض سعر النفط العالمي مؤشر خطير

قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن قرار الأوبك كان متوقعا بالتخفيض ولكن ليس بالقدر الذي وصل إلى تخفيض 2 مليون برميل يوميا، وكأن السوق ينهار سعريا نتيجة لحالة من التشبع في إمدادات النفط على مستوى العالم، لافتا إلى أن الدول لجأت إلى تكوين مخزون كبير من النفط وبعد امتلاء الخزانات في دول أوروبا المستهلكة للنفط بدأ اتجاه النفط إلى الانهيار السعري.

استقرار اسعار النفط في حدود

وأوضح «يوسف» في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل والمذاع على فضائية «CBC»، أن منظمة الأوبك بلس تهتم بالحفاظ على استقرار اسعار النفط في حدود، وجاءت كمية التخفيض بعض دراسات من لجان فنية مشكلة من دول الأوبك بلس وهي السعودية والإمارات ودول الخليج وروسيا، لافتا إلى أن المنظمة كان يجب عليها اتخاذ الإجراء الذي يحمى اقتصاديات الدول المنتجة للبترول.

سعر النفط تعرض للانهيار

وأشار المهندس مدحت يوسف، إلى أن سعر النفط تعرض للانهيار قبل ذلك حينما أعلنت السعودية في 2020 عن سعر برميل النفط ليصل إلى 8 دولار للبرميل، وهو أمر صعب إعادته من جديد في ظل امتلاء خزانات الدول الكبرى من النفط، موضحا أن تخفيض الانتاج جاء بقرار مناسب من منظمة الأوبك للحفاظ على سعر النفط.

أمريكا تهتم باستمرار إنتاج النفط

وأكد نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن أمريكا تهتم باستمرار إنتاج النفط لينهار سعره ويتعرض لتخفيضات كبيرة بعدما انخفض سعر البرميل في 3 أشهر من 120 دولارا إلى 33 دولارا، وهو مؤشر خطير على اقتصاديات الدول التى تعتمد بشكل هكلي على إنتاج البترول.