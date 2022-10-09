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تقرير: تايوان وسنغافورة على رأس كبار مستوردي المنتجات المصرية في آسيا

كتب:

صالح إبراهيم
09:03 م | الأحد 09 أكتوبر 2022
الصادرات المصرية تنمو في آسيا

الصادرات المصرية تنمو في آسيا

تصدرت تايوان وسنغافورة رأس قائمة الدول الآسيوية الأسرع نموا في استيراد المنتجات المصرية خلال الفترة من 2014 - 2021، وكشف تقرير حديث عن اتجاهات الصادرات المصرية في أسواق آسيا، أن قيمة صادرات مصر إلى تايوان بلغ 228 مليون دولار العام الماضي، وبمعدل نمو 58.4%، مقارنة بـ 9 ملايين دولار فقط في العام 2014.

الأهمية النسبية للصادرات

وجاءت في المرتبة الثانية دولة لاوس بنسبة نمو 52%، وسنغافورة بنسبة 40.7%، ثم كمبوديا بنسبة 31.9%، ومن بعدها البحرين 27%، وكازاخستان 25.3%، ثم الصين بنسبة 21.4%، وبنجلاديش 20.3%، وأوزبكستان 16%، ثم فيتنام 14.6%.

وبحسب التقرير، الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة، فقد بلغت الأهمية النسبية لأهم 10 أسواق تصديرية لمصر في آسيا، 79.4%، وتمثلت تلك الأسواق في تركيا التي جاءت في المرتبة الأولى في قائمة أهم الدول المستوردة من مصر بقيمة 2.6 مليار دولار، وبأهمية نسبية 17.2%، من إجمالي قيمة الصادرات لآسيا، وبمعدل نمو 8.9% خلال الفترة من 2014 - 2021.

الهند في المرتبة الثانية

وجاءت الهند في المرتبة الثانية، بقيمة سلع 2.3 مليار دولار وبأهمية نسبية 15.1%، وبمعدل نمو 2.7%، كما جاءت السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة 1.9 مليار دولار، وبأهمية 13%، ثم الصين في المرتبة الرابعة بصادرات قيمتها 1.2 مليار دولار وبأهمية 8.4%، وبنمو 21%.

الإمارات في المرتبة الخامسة

وأشار التقرير إلى أن الإمارات احتلت المرتبة الخامسة بقيمة واردات 1.1 مليار دولار، وأهمية نسبية 7% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية لآسيا، ومن بعدها الأردن في المرتبة السادسة، بقيمة 631 مليون دولار، وبأهمية 4%، قم كوريا الجنوبية في المرتبة السابعة بقيمة 587 مليون دولار، وأهمية نسبية 3.8% من إجمالي الصادرات المصرية لآسيا، وبمعدل نمو 11.5% تقريبا.

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