تقرير: تايوان وسنغافورة على رأس كبار مستوردي المنتجات المصرية في آسيا

تصدرت تايوان وسنغافورة رأس قائمة الدول الآسيوية الأسرع نموا في استيراد المنتجات المصرية خلال الفترة من 2014 - 2021، وكشف تقرير حديث عن اتجاهات الصادرات المصرية في أسواق آسيا، أن قيمة صادرات مصر إلى تايوان بلغ 228 مليون دولار العام الماضي، وبمعدل نمو 58.4%، مقارنة بـ 9 ملايين دولار فقط في العام 2014.

الأهمية النسبية للصادرات

وجاءت في المرتبة الثانية دولة لاوس بنسبة نمو 52%، وسنغافورة بنسبة 40.7%، ثم كمبوديا بنسبة 31.9%، ومن بعدها البحرين 27%، وكازاخستان 25.3%، ثم الصين بنسبة 21.4%، وبنجلاديش 20.3%، وأوزبكستان 16%، ثم فيتنام 14.6%.

وبحسب التقرير، الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة، فقد بلغت الأهمية النسبية لأهم 10 أسواق تصديرية لمصر في آسيا، 79.4%، وتمثلت تلك الأسواق في تركيا التي جاءت في المرتبة الأولى في قائمة أهم الدول المستوردة من مصر بقيمة 2.6 مليار دولار، وبأهمية نسبية 17.2%، من إجمالي قيمة الصادرات لآسيا، وبمعدل نمو 8.9% خلال الفترة من 2014 - 2021.

الهند في المرتبة الثانية

وجاءت الهند في المرتبة الثانية، بقيمة سلع 2.3 مليار دولار وبأهمية نسبية 15.1%، وبمعدل نمو 2.7%، كما جاءت السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة 1.9 مليار دولار، وبأهمية 13%، ثم الصين في المرتبة الرابعة بصادرات قيمتها 1.2 مليار دولار وبأهمية 8.4%، وبنمو 21%.

الإمارات في المرتبة الخامسة

وأشار التقرير إلى أن الإمارات احتلت المرتبة الخامسة بقيمة واردات 1.1 مليار دولار، وأهمية نسبية 7% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية لآسيا، ومن بعدها الأردن في المرتبة السادسة، بقيمة 631 مليون دولار، وبأهمية 4%، قم كوريا الجنوبية في المرتبة السابعة بقيمة 587 مليون دولار، وأهمية نسبية 3.8% من إجمالي الصادرات المصرية لآسيا، وبمعدل نمو 11.5% تقريبا.