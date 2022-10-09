معرض تراثنا 2022.. تبادل ثقافات ودعم لمشروعات «حياة كريمة»

تمتلك مصر رصيدًا متنوعًا من الحرف والفنون اليدوية، أبدعها سكان وادي النيل لإنشاء حضاراتهم الخاصة والمتفردة على مر العصور، عكست هذه الحرف والفنون ثقافة شعب مصر الأصيل ورسمت هويته وميزت شخصيته بما اكتسبته من جمال وتنوع، وباتت تعكس توليفة متفردة من الحضارات الفرعونية والإسلامية والقبطية، لتتخطى الحدود وتبهر العالم.

ويأتي «معرض تراثنا»، كفرصة مميزة أمام الحرفيين والمهرة المتخصصين في الصناعات اليدوية والتراثية، من كل محافظات الجمهورية بتنوعها الثقافي والحضاري، وذلك لعرض الآلاف من القطع الفنية المتنوعة والفريدة المستوحاة من التراث المصري العريق، من إكسسوارات وتحف ومنسوجات وديكورات ومشغولات بجمال ورقيّ مستوحى من التراث بشكل عصري، يناسب كل الأذواق.

لأول مرة دول عربية تشارك في المعرض

يستضيف معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية في نسخته الرابعة 2022، عدد من الدول العربية للمرة الأولى، المملكة العربية السعودية كضيف شرف، من خلال وزارة الثقافة السعودية، ممثلة في هيئة التراث والمعهد الملكى للفنون التقليدية، وتشارك الإمارات العربية المتحدة بعدد 4 أجنحة متميزة للمنتجات والأعمال التراثية الواردة من الإمارات العربية المتحدة «غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب»، والمملكة الأردنية الهاشمية «غرفة صناعة الأردن»، والسودان من خلال جمعية برندة التراث، وليبيا من خلال وزارة الاقتصاد والتجارة والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة.

تعزيز التعاون والروابط المشتركة بين الشعوب العربية

قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، في تصريحات سابقة، إن الحرص على مشاركة الأشقاء العرب في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، يعكس الإرادة السياسية الهادفة لتعزيز التعاون والروابط المشتركة بين الشعوب العربية، من خلال تشارك الثقافات التراثية التي تعبر عن الهوية العربية، فضلا عن تشجيع التجارة البينية والتكامل الاقتصادي إقليميا خاصة بين أصحاب المشروعات الصغيرة في هذه الدول.

1116 عارضا من الفنانين والحرفيين

يحتضن معرض تراثنا في نسخته الرابعة 2022، نحو 1116 عارضا من الفنانين والحرفيين في مجال المنتجات التراثية واليدوية، من مختلف المحافظات.

مشاركة مشروعات حياة كريمة

يضم المعرض، جناح كامل لمنتجات أصحاب المشروعات من قرى مبادرة حياة كريمة الذين تم تمويل مشروعاتهم، لعرض منتجاتهم في معرض تراثنا 2022، لمساعدتهم على تسويقها.

خدمات جهاز تنمية المشروعات مجانية داخل المعرضتشهد الدورة الحالية لمعرض تراثنا 2022، تخصيص جناح كامل لخدمات جهاز تنمية المشروعات، ليتيح لزوار المعرض التعرف على كل خدمات الجهاز المالية وغير المالية، والتقدم للحصول على هذه الخدمات، بالإضافة إلى التوعية بالمزايا والتيسيرات، التي يوفرها قانون تنمية المشروعات للمشروعات الصغيرة القائمة والجديدة.

يضم جناح جهاز تنمية المشروعات المالية وغير المالية، مجموعة من الخبراء المتخصصين من الجهاز لتقديم عدد كبير من الخدمات التسويقية والفنية لكافة المشروعات التراثية سواء من العارضين المشاركين أو من أصحاب المشروعات التراثية بوجه عام والذين يحتاجون إلى استشارات فنية أو تسويقية لتطوير منتجاتهم والارتقاء بجودتها.

ويتيح الجهاز هذه الخدمات مجانًا، وتتضمن تصميم العلامة التجارية للمشروع، وإنشاء وتصميم المواقع الإليكترونية وصفحات التسويق على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى امكانية تسويق منتجات هذه المشروعات في المنصات التجارية الكبرى من شركاء الجهاز مثل أمازون مصر وجوميا، بالإضافة الي تقديم استشارات متخصصة لتطوير كل منتج لتناسب احتياجات المستهلكين وأذواقهم المعاصرة.

ويروج المعرض للحرف التراثية والفنية، ويشجع على تبادل الخبرات بين الحرفيين من ناحية، وأيضًا الشباب الراغب في تعلم الحرف اليدوية للبدء في مشروعاتهم الخاصة، وذلك من خلال العروض الحية عن الحرف اليدوية داخل المعرض، للحفاظ على هذه المهن من الاندثار، ونشر الثقافة الفنية بين مختلف أجيال مصر.