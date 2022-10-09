التنمية المحلية: 53 عارضا من أصحاب الحرف التراثية واليدوية يشاركون في «تراثنا» 

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنّ الوزارة تشارك بجناح خاص في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في معرض «تراثنا»، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من 9 حتى 15 أكتوبر الحالي، بمركز مصر للمؤتمرات الدولية، حيث يشارك 53 عارضا وعارضة من أصحاب الحرف التراثية والمنتجات اليدوية من أبناء محافظتي سوهاج وقنا بمنتجاتهم في المعرض.

دعم التكتلات الاقتصادية

وأكد اللواء هشام آمنة، في بيان عنه اليوم، اهتمام القيادة السياسية بتنمية التكتلات الاقتصادية في المحافظات خاصة بالصعيد، ومساعدة أصحاب الحرف التراثية والمنتجات اليدوية لتطوير منتجاتهم وتسويقها وفقا لأحدث أساليب العرض والتسويق، لافتا إلى تقديم الدعم والمساندة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات ومساندة أصحابها ودعمهم لتسويق منتجاتهم من خلال المشاركة في المعارض، ومن خلال عرض منتجاتهم على منصة «أيادي مصر»، وتسهيل حصولهم على قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية وبرنامج «مشروعك» للتوسع في تلك الصناعات والمشروعات وتطويرها وتوفير فرص عمل مستقرة وناجحة.

مشاركة محافظة سوهاج

وأوضح الوزير، أنّ محافظة سوهاج تشارك فى معرض «تراثنا» هذا العام بـ35 عارضا وعارضة ، منهم 18 من تكتل التلى بجزيرة شندويل، و14 لمنتجات النسيج بالكوثر وأخميم، و3 عارضين لمنتجات الأثاث بطهطا، كما يشارك 18 عارضا وعارضة من محافظة قنا، منهم 10 من تكتل الفركة، و8 عارضين لمنتجات الفخار والخزف، لافتا الى تقديم الدعم والمساندة للمشاركين في المعرض من أبناء المحافظتين.

برنامج تنمية الصعيد

ولفت اللواء آمنة، إلى أهمية برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بدعم التنمية الشاملة وتنمية التكتلات الاقتصادية، تحقيقا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، في محافظتي المرحلة الأولى من البرنامج، وهما سوهاج وقنا، وفي محافظتي المرحلة الثانية، المنيا وأسيوط، مؤكدًا أهمية المشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي المنفذة من خلال البرنامج، والتي تعد محورا أساسيا في عملية التنمية، وخلق فرص عمل مستدامة، ودعم التنافسية، وتنمية الاقتصاد المحلي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.

وشدد اللواء هشام آمنة، على تذليل المعوقات أمام تنفيذ المشروعات التي يستهدفها البرنامج في مرحلتيه الأولى والثانية، خاصة في ظل اهتمام الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمل على تنمية الصعيد، مشيرا إلى أهمية المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والتكامل مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية دعم التكتلات الاقتصادية في المحافظات المنفذ بها برنامج تنمية الصعيد للحفاظ عليها وتطوير منتجاتها، خاصة مع حرص الوزارة على دعم وتنمية الصناعات التراثية والحرفية، والعمل على وصول هذا الدعم فعليا لأصحاب تلك الحرف، مع رفع القدرة التنافسية للتكتلات والتكامل الصناعي بين المشروعات الصغيرة والكبيرة، وزيادة الصادرات، ورفع انتاجية تلك التكتلات خلال الفترة المقبلة، ورفع جودتها لتغطية احتياجات السوق المحلية والمنافسة على المستوى المحلي والعالمي.

وأشار الوزير، إلى أهمية الوقوف على ما تم إنجازه في التكتلات الاقتصادية خاصة تكتلات التلى والأثاث والمنسوجات والفركة والفخار والخزف، والمكاسب الفعلية من خلال المشاركة في معرض «تراثنا»، لافتا إلى ضرورة دراسة أي معوقات ونسب التنفيذ وما تم الوصول إليه من تقدم في هذه التكتلات، للاستفادة منها في إعطاء دفعة قوية لدعم التكتلات الأخرى في المحافظتين مثل «العسل الأسود، وزراعة وتصدير البصل، والفاصوليا»، وغيرها من التكتلات، بما يوفر فرص عمل حقيقية للشباب، ويحسّن مستوى الدخل للعاملين بتلك الصناعات، وزيادة هامش الربح لرواد الأعمال.

ولفت إلى أنّ تكتل الأثاث بمحافظة سوهاج ساهم بالتنسيق مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، في عمل طفرة بورش الأثاث بطهطا بسوهاج من خلال تحويلها من شكل غير رسمي إلى رسمي، كما يتم حاليا تصميم نماذج جديدة للأثاث، والتنسيق لإعادة تطوير المجمع.