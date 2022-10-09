شكري يدعو إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في أقرب وقت

رحب سامح شكري، وزير الخارجية بنظيره اليوناني خلال زيارته لمصر، موضحا أنه تم استعراض مجمل الأوضاع على الساحة الدولية وكيفية مواجهة التحديات الناتجة عن الوضع الإقتصادي الدولي الصعب، خصوصا على الصعيد الخاص بأمن الغذاء وأمن الطاقة، وتم التأكيد على الحاجة الماسة لتضافر جهود المجتمع الدولي للحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتقديم الدعم للدول الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الدولية الحالية لكي نستطيع تجاوز آثارها وتحقيق أهدافها التنموية.

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمرا صحفيا مشترك مع نظيره اليوناني أنه تم تناول مستجدات عدد من الملفات الإقليمية وفي مقدمتها تطورات المشهد الليبي، وتم التأكيد على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ودعم جهود مجلس النواب الليبي ذات الصلة، وفي ذلك الإطار تم توضيح الجهود التي تبذلها مصر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وبما في ذلك مشاروات الإطار الدستوري الذي سيتم إجراء الانتاخابات الليبية به.