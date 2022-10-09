محافظ القليوبية: نسعى لتحويل منطقة العكرشة إلى تجمع عمراني صناعي متكامل

كشف اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عن تفاصيل مخطط إعادة تطوير منطقة العكرشة الصناعية مركز الخانكة بعد الانتهاء من الاتفاق مع أهالي المنطقة المنطقة لتحويلها من منطقة صناعية عشوائية إلى منطقة نموذجية مرخصة وتزويدها بخدمات وبنية تحتية ومحطات وسيطة لنقل البضائع لربطها بشبكة الطرق ومراكز التدريب والخدمات وتوطينها مع تشجيع الاستثمار والمستثمرين والتيسير على الجادين لخلق فرص عمل للشباب وذلك وفقا للقرار الجمهوري 555 لسنة 2020 باعتبارها منطقة صناعية تتبع المحافظة مع تقنين أوضاع أصحاب تلك المنطقة بالشراكة مع البنك الدولي لتكون منطقة للاقتصاد الأخضر والقضاء على التلوث البيئي.

مناقشة المخطط الإستراتيجي لتطوير العكرشة

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الهجان لمناقشة المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية لمنطقة العكرشة والذي تم تصميمه بشكل متكامل من قبل عدد كبير من الخبراء في مجال التخيطط العمراني والتنمية الصناعية.

خريطة تطوير العكرشة وتحويلها لمنطقة نموذجية

شهد الاجتماع تحديد استخدام الأراضي وفصل الوحدات السكنية عن الأنشطة الصناعية وتقسيم المنطقة إلى ثلاثة أجزاء كالتالي:

- تخصيص الجزء الشمالي للمناطق السكنية للعاملين بالمنطقة الصناعية

- تخصيص الجزء الجنوبي للأنشطة الصناعية

- تخصيص الجزء الثالث للحزام الأخضر والأنشطة الزراعية

- عمل مخطط عام لجميع الخدمات التي تنفذ بالمنطقة

- إنشاء بنية تحتية، تشمل أعمال الصرف الصناعي والصرف الصحي والمياه وشبكات كهرباء وغاز

- تخطيط المنطقة وعمل شبكة طرق لتنظيم الحركة المروية وربطها بشبكة الطرق القومية

أكد محافظ القليوبية في بيان، أن المحافظة تسعى إلى تحويل المنطقة إلى كيان إداري وتجمع عمراني صناعي متكامل ليسهل التعامل مع المنطقة في إطار قانوني للبدء فورا في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق المخطط لتحويل المنطقة إلى منطقة صناعية متميزة تفتح آفاق جديدة للصناعة بالقليوبية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وتنمية موارد المحافظة، مشيرا إلى أن المخطط سيشمل تطبيق فكرة العناقيد الصناعية كمدخل لتنمية المنطقة، بحيث يتم تجميع الصناعات التي لها علاقة وتتكامل مع بعضها لزيادة عدد الفرص الصناعية والتخطيط السليم ليتوافق مع الظروف البيئية للمنطقة لتعميق الصناعة داخل المحافظة.

وأعرب المحافظ عن ضرورة تكاتف جميع الجهات وتوحيد الجهود لتطوير المنطقة وإنشاء محطة صرف صناعي يقوم البنك الدولي بتموليها، حيث أن الحكومة تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات والنهوض بها، بالتعاون والتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة التخطيط العمراني، من أجل إتاحة المزيد من فرص التشغيل لأبنائها، ودفع عجلة التنمية المستدامة، إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمي للعمل فى إطار المنظومة الرسمية للدولة.