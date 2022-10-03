محافظ القليوبية: خطة لتأهيل خريجي التعليم الفني لسوق العمل

ترأس عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماع اللجنة العليا الاستشارية لدعم وإصلاح التدريب الفني للتشغيل لمناقشة تطوير منظومة التدريب المهني والنهوض بمنظومة التعليم الفني، باعتباره قاطرة تقدم الأمم وتأهيل خريجي المدراس الفنية والتكنولوجية والمدراس التطبيقية التكنولوجية لسوق العمل، سواء على المستوى المحلي أو الدولي أو الإقليمي.

برنامج دعم إصلاح التعليم الفني بالقليوبية

وأكد محافظ القليوبية أن اللجنة تأتي ضمن أعمال برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، وهو مشروع ممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي بهدف تحسين وتطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، بما يلبي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، خاصة توظيف الشباب وزيادة التنافسية، بما يتماشى مع تنمية الدولة في الحاضر والمستقبل، كما يسعى البرنامج إلى تحسين صورة التعليم الفني والتدريب المهني في المجتمع.

معايير حوكمة منظومة التعليم الفني بالقليوبية

وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة سبل الاتفاق على وضع معايير اختيار الأنشطة الفاعلة للارتقاء بحوكمة منظومة التعليم الفني والتدريب المهني على مستوى المحافظة، والعمل على إقامة ملتقيات توظيف للشباب على مدار العام والتنسيق بين الجهات المختصة بالتعليم الفني والتدريب المهني والتعليم العام والمصانع والشركات والجهات المختصة بالتوظيف، ووضع نظم وقواعد إقامة شراكات بين جهات التعليم وبين قطاع الأعمال العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة، بما في ذلك نظم التعليم والتدريب في مواقع العمل والتوجيه والإرشاد والتوظيف وريادة الأعمال.

مهام لجنة دعم وإصلاح التعليم الفني

جدير بالذكر أن مهام اللجنة تتمثل في التنسيق بين الجهات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني والتوظيف للربط بين احتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإمكانيات التعليم والتدريب الفني والمهني، والعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب بكافة الأنشطة الإنتاجية والخدمية بالمحافظة.

كما تشمل متابعة جمع وتحليل المعلومات عن مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني ومدى ملائمتها لسوق العمل في ضوء الخريطة الاستثمارية للمحافظة، والتنسيق بين الجهات المعنية بالتعليم والتدريب الفني والمهني لتحقيق التكامل بين سياسات واستراتيجيات التنمية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والمشروعات ذات الصلة بالتعليم والتدريب الفني والمهني بالمحافظة ووضع الإطار التنفيذي لها، ووضع برامج التوعية الاجتماعية لتغيير المنظور المجتمعي والصورة الذهنية للتعليم والتدريب الفني والمهني وتشجيع حافز ريادة الأعمال والابتكار، واقتراح آليات التنسيق بين الجهات المختصة بالتعليم الفني والجهات المختصة بالتدريب المهني ووسائل الربط بينهما وبين جهات الطلب.