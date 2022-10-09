برلماني: مبادرة «ابدأ» ستحد من حجم الواردات وتوفر العملة الدولارية

أشاد النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، ورئيس لجنة التصدير بغرفة الصناعات المصرية، بإطلاق مبادرة «ابدأ» لتوطين الصناعة المصرية والاعتماد على المنتج المحلي والحد من حجم الواردات التي تستنزف العملة الصعبة.

حياة كريمة تطلق مبادرة ابدأ لتوطين الصناعة المحلية

وأوضح مجدي الوليلي لـ«الوطن» أن مبادرة «ابدأ» التي أطلقتها مؤسسة «حياة كريمة»، لتوطين الصناعة المحلية لجميع المنتجات المستوردة، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، ستوفر العملة الدولارية بشكل كبير خلال الفترة الحالية، خاصة بعد تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي.

فريق عمل مبادرة ابدأ

وثمّن عضو مجلس النواب الدور المبذول من القائمين على تنفيذ المبادرة، وقال إن الفريق القائم على تنفيذ المبادرة يتمتع بخبرات ومعلومات اقتصادية تؤهله على إنجاز الكثير من أهداف المبادرة في فترة زمنية محددة، خاصةً أنها ستلعب دورًا كبيرًا في تحريك الاقتصاد المحلي و زيادة نسبة الواردات والحد من المنتجات المستوردة التي تتطلب العملة الصعبة.

توطين الصناعة المحلية في مصر

ودعا عضو مجلس النواب الجهات المعنية بحصر كامل للواردات التي يمكن تصنيعها داخل البلاد، والعمل على توطين صناعتها، وإزالة جميع العقبات التي تعرقل عملية صناعتها محليا، وذلك في إطار الحد من الاستيراد والاعتماد على الصناعة المحلية وخلق فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة.