إعادة هيكلة الفرق الطبية العاملة ضمن «حياة كريمة» في الشرقية

شدد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إعادة هيكلة الفرق الطبية العاملة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

جاء ذلك خلال عدة اجتماعات عقدها وكيل وزارة الصحة مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، لمناقشة مؤشرات الأداء، وخطط التحسين.

واجتمع وكيل الوزارة بمدير إدارة المستشفيات، ومدير مستشفى الزقازيق العام، لمناقشة خطة العمل بالمستشفى، حيث تشكل الزقازيق العام أحد أهم منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وتستقبل عددا ضخما من المترددين يوميا في كل الأقسام والعيادات.

تحديد الاحتياجات من الكوادر الطبية

وتناول الاجتماع عرض تقييم مؤشرات الأداء خلال الربع سنوى الثالث، للوقوف على نقاط الضعف والإحتياجات، ودعم وتعزيز نقاط القوة، كما تم مناقشة توزيع القوى البشرية، وتحديد الإحتياجات من الكوادر الطبية في التخصصات المختلفة من خلال التعاقدات، أو الإنتدابات أو غيرها، إضافة لمناقشة أعمال التطوير والوقوف على آخر المستجدات بها، وناقش وكيل الوزارة معدل العمل بقسم جراحات القلب المفتوح وإمكانية زيادة عدد الجراحات التي يتم إجراؤها بالقسم، لتحقيق الإستفادة القصوى من العنصر البشري والمستلزمات المتاحة، موجهاً مدير المستشفي بالمتابعة المستمرة والمرور المكثف علي جميع الأقسام الطبية بالمستشفي، والمعالجة الفورية لأي سلبيات تطرأ أثناء المرور، والعمل على إنجاح خطط التحسين المستمر.

مناقشة خطط العمل بالمبادرات

وفي الاجتماع الثاني مع مديرة إدارة التدريب ومنسقة المبادرات الرئاسية، تم مناقشة خطط العمل بالمبادرات، ومناقشة توافر مستلزمات العمل، وحساب معدل تحقيق المطلوب من المستهدفات بكل مبادرة، وشدد وكيل الوزارة علي إعادة هيكلة الفرق الطبية العاملة بالمبادرات ضمن حياة كريمة ، وكيفية دعم وتكثيف العمل بالوحدات الأقل تحقيقا للمستهدف، كما تم مناقشة خطة العمل بإدارة التدريب للمرحلة المقبلة، والتنظيم للدورات التدريبية المزمع تنفيذها خلال شهري اكتوبر ونوفمبر لتلبية احتياجات الكوادر الطبية.